Bornreihe. Beide Teams bleiben damit in der noch jungen Saison ungeschlagen. In der Anfangsviertelstunde besaßen die „Moorteufel“ zunächst mehr vom Spiel.

Vor allem über die rechte Seite machten Kjell Scheper und Felix Walter viel Druck, in der Mitte verpasste jedoch Tarek Hinck einmal kurz vorm gegnerischen Kasten um Zentimeter. Kjell Schepers Schuss aus 20 Metern, der wenige Minuten später von der Unterkante der Latte auf die Torlinie sprang, bedeutete ebenfalls nicht das 1:0. Die Begegnung verflachte nun, hatte aber kurz vor der Pause noch einen kuriosen Aufreger parat. Einen weiten Einwurf der Gäste wollte Bornreihes Tjark Wischusen klären, köpfte dabei allerdings den Rücken von Wörpedorfs Kapitän Timon Schnackenberg an, von dem der Ball zur Gästeführung ins Netz trudelte.

„Dieses Tor könnte es definitiv in Arnd Zeiglers Sendung schaffen“, bewies Bornreihes Coach Enrico Berneking Galgenhumor. Seine Elf erzwang aber kurz nach dem Seitenwechsel den schnellen Ausgleich. Kjell Scheper spitzelte TSG-Verteidiger Marc Fricke zunächst den Ball vom Fuß, lief alleine aufs Tor zu und versenkte gekonnt oben links.

Es entwickelte sich jetzt ein Match mit offenem Visier, in dem beide Mannschaften noch hätten gewinnen können. Einen verheißungsvollen Abschluss von Felix Walter kratzte TSG-Schlussmann Alik Goldschmitt noch aus dem Winkel. Auf der Gegenseite fehlte Goalgetter Bjarne Schnakenberg bei einigen Kontern gleich mehrfach das Glück, als er beispielsweise einmal über den Ball schlug oder an Torhüter Martin Küstner scheiterte. Zudem schob der eingewechselte Sebastian Sohn das Leder in seiner gefährlichsten Szene knapp links vorbei.