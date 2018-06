Einige Bänke in der Umkleidekabine des SC Borgfeld müssen schon leiden. Aber böse kann den B-Junioren des Vereins nach dem Aufstieg in die Bundesliga niemand sein. "Das ist der goldene Jahrgang des Klubs", prophezeit Trainer Burak Bahar – und meint damit nicht nur die B-Junioren, sondern spricht auch von den von ihm zusätzlich trainierten A-Junioren, die mit dem Aufstieg in die Regionalliga Nord ebenfalls ein Ausrufezeichen gesetzt haben.

Seit vielen Jahren steht der Verein vom Wümmedeich für exzellente Nachwuchsförderung. Jetzt trägt die Arbeit der vielen ehrenamtlichen und lizenzierten Trainer und Übungsleiter die verdienten Früchte. "Lasst die Jungs ruhig ordentlich feiern", gibt Burak Bahar direkt nach dem Schlusspfiff als Marschroute aus und muss sich selbst mehr oder weniger erfolgreich vor den Bier-, Sekt- oder Wasserduschen in Sicherheit bringen. Letztlich schnappen sich die Spieler ihren Chefcoach und machen ihn zum Fundament eines Menschenbergs, der sich in einem Tor fast bis zur Unterkante der Latte stapelt.

Doch nicht nur Spieler und Trainerstab sind ob des Triumphes vollkommen außer Rand und Band, auch die vielen Zuschauer rund um das Spielfeld am Hamfhofsweg wissen gar nicht so recht, wohin sie mit ihren Emotionen sollen. "Heute ist der schönste Tag in meinem Leben", meint ein langjähriger Borgfeld-Kenner. Für den frisch gebackenen neuen Vorsitzenden des Vereins, Thomas Kaessler, beginnt die neue Amtszeit direkt mit drei Aufstiegsfeiern, schließlich schaffen auch die Herren den so lange ersehnten Sprung in die Bremen-Liga – und schaffen somit auch endlich die erforderlichen Perspektiven, um talentierte Nachwuchsspieler langfristig an den Verein binden zu können.

"Wir haben jetzt ein echtes Aushängeschild", sagt Erfolgs-Coach Bahar, der sich bescheiden im Hintergrund hält. Der 26-jährige Disponent hat noch einen Vertrag bis zum nächsten Jahr, "und den werde ich in jedem Fall auch erfüllen", verspricht er. Unterstützt wird Bahar bei den B-Junioren weiter von Sven Duschner, bei den A-Junioren wird ihm ein neues Trainerteam zur Seite gestellt: Neben Janik Brüggemann (Torwarttrainer) kommen Murat Özbek (Co-Trainer) und Massimo Neumann (Athletiktrainer) hinzu. "Damit sind wir gut aufgestellt", so Bahar, der im kommenden Jahr den nächsten Schritt auf der Karriereleiter als Trainer machen will. Erste Gespräche seien bereits gelaufen, "unterschrieben ist aber noch nichts“, versicherte der Cheftrainer.