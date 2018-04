Legte beide Tarmstedter Treffer auf: Jannick Jagels. (Hans-Henning Hasselberg)

Landkreis Rotenburg. Der TSV Gnarrenburg durchschreitet in der Fußball-Kreisliga Rotenburg weiter ein Tal der Tränen. Das abgeschlagene Schlusslicht kassierte beim FC Ostereistedt/Rhade eine 0:3-Niederlage. Der TuS Tarmstedt trotzte dem Spitzenreiter TSV Groß Meckelsen ein 2:2-Remis ab. Der TSV Bülstedt/Vorwerk (1:4 gegen TV Stemmen) und der TSV Karlshöfen (1:4 beim Rotenburger SV II) gingen leer aus.

FC Ostereistedt/Rhade – TSV Gnarrenburg 3:0 (0:0): Sven Schostak nahm die Partie spürbar mit. Der Gäste-Kapitän saß nach dem Abpfiff deprimiert in der Kabine. Ein „Witz-Elfmeter“ aus der Sicht der Gäste war der Auslöser. Nach einem Ausrutscher im TSV-Strafraum zeigte der Unparteiische zum Entsetzen der Rot-Schwarzen auf den ominösen Punkt. „Ich war auf 180“, echauffierte sich Thomas Fenslau über die zweifelhafte Entscheidung. Der Trainer musste seine Jungs schützen, um auf dem Platz nicht abzudrehen. Der Gastgeber nutzte den Strafstoß zur Führung. Die Köpfe waren danach beim Schlusslicht unten. Die Platzherren stockten so das Resultat noch auf 3:0 auf. Die Gnarrenburger hätten vor dem Rückstand selbst in Führung gehen können. Einen 30-Meter-Freistoß von Sven Schostak holte der FC-Torwart Maurice Meyer ganz oben aus dem Winkel.

TSV Bülstedt/Vorwerk – TV Stemmen 1:4 (1:1): Der Auswärtssieg ging angesichts der Eindrücke der zweiten Halbzeit in Ordnung. „Wir machen da drei katastrophale Fehler“, bekannte Trainer Thomas Ziegler. Mit Mario Woltmann stand notgedrungen beim Gastgeber ein etatmäßiger Feldspieler im Tor. „Ich kann Mario keinen Vorwurf machen“, ließ Thomas Ziegler durchblicken, wenngleich der Aushilfskeeper bei mehreren Gegentoren unglücklich agierte. Der TV Stemmen nutzte die Nachlässigkeiten der Platzherren eiskalt aus. Mängel im Abschluss offenbarten die Bülstedter vor der Pause. Lediglich Daniel Reer traf da für den TSV nach einem abgefälschten Schuss. Simon Loth und Nikolas Lappenberg setzten den Ball an den Pfosten. Mehrere Großchancen blieben zudem ungenutzt.

TuS Tarmstedt – TSV Groß Meckelsen 2:2 (1:1): Dustin Rehder bewahrte den Tabellenführer am Wendohweg kurz vor Schluss in Unterzahl vor einer Niederlage. Julian Bolte gab da im TuS-Tor eine unglückliche Figur ab. „Es war kein Leistungsunterschied zu sehen“, befand TuS-Trainer Klaus Otten. Felix Möller profitierte beim 1:0 von der guten Vorarbeit von Jannick Jagels. Jannick Jagels stand auch beim 2:1 Pate. Kevin Zilke verlängerte den Freistoß unter Mithilfe des TSV-Torwarts Lukas Fitschen ins Netz. Kevin Zilke visierte nach der erneuten Führung noch das Außennetz an. Edgar Moderau verzog zudem per 20-Meter-Fernschuss knapp. Ein Gäste-Spieler sah nach einem Würgegriff gegen Christoph Becker die Rote Karte (90. +3).

Rotenburger SV II – TSV Karlshöfen 4:1 (2:0): „Die Routine hat es gemacht“, bekannte Trainer Peter Leschniok nach dem Misserfolg in der Kreisstadt. Mit Robert Posilek reihte sich unter anderem ein abgezockter alter Hase für die RSV-Reserve in die Torschützenliste ein. Kenneth Böttjer brachte die Gäste zwischendurch nach Vorlage von Maurice Ruröde auf 1:2 heran. Die Karlshöfener vergaben ebenso wie der Gastgeber in der Anfangsphase gute Möglichkeiten. „Wir haben uns stümperhaft verhalten“, kritisierte Peter Leschniok seine Mannschaft. Den Grün-Weißen unterliefen viele einfache Fehler. Die individuelle Klasse und die Abgebrühtheit vor dem Kasten gaben letztendlich den Ausschlag zum glatten RSV-Heimsieg.