In der ersten Halbzeit konnten die Borgfelder U17-Kicker (hier Kevin Klee gegen Werders Yusuf Erten) die Partie offen gestalten. (Guido Specht)

Borgfeld. Der SC Borgfeld hat in der B-Junioren Regionalliga Nord gegen den SV Werder Bremen II mit 1:4 (1:2) verloren. In Hälfte eins hatte der Borgfelder Nachwuchs noch gut mitgehalten, konnte in Durchgang zwei an diese Leistung aber nicht mehr anknüpfen.

Die Reserve des SV Werder ging als Favorit in die Partie, in der Anfangsphase waren beide Teams zunächst aber ebenbürtig. Borgfeld setzte auch gegen den Tabellenzweiten auf hohes Pressing, um das gegnerische Aufbauspiel zu stören. Werder verfolgte allerdings die gleiche Taktik, sodass aus dem Spiel heraus wenige Torchancen entstanden. Dafür wurde es nach Standards immer wieder gefährlich. Said Abbey hatte nach einem Eckball die erste gute Gelegenheit für die Gäste, Borgfelds Torhüter Elias Ammon konnte den Kopfball aber parieren (6.). Nur eine Minute später machte es der SCB besser. Cameron-Brooklyn Spies verlängerte eine Freistoßflanke von der linken Seite per Kopf ins lange Eck und brachte sein Team damit in Führung. Werder ließ mit der Antwort allerdings nicht lange auf sich warten. Ausgangspunkt des 1:1 war wieder ein Freistoß, diesmal von der rechten Seite. Torwart Ammon konnte die Werderaner Direktabnahme sogar noch parieren, beim Nachschuss von Dominik Kasper war er dann aber chancenlos (11.).

In der Folge hatten beide Mannschaften Phasen, in denen sie das Spiel ein wenig mehr bestimmten als der Gegner, in Sachen Torchancen war die Werder-Reserve aber klar vorne. Erst musste Ammon einen Freistoß von Ricardo-Felipe Schwarz über die Latte lenken (25.), dann zögerte Keke Topp nach einem Konter einen Tick zu lange beim Abschluss (30.). Kurz darauf erzielte Topp die vermeintliche Führung für Werder, nach Absprache mit seinem Assistenten nahm Schiedsrichter Miles Tardieu das Tor aufgrund eines Handspiels aber zurück. Wenige Sekunden vor Ende der ersten Hälfte gelang dem SVW doch noch das 2:1. Mika Ney legte den Ball nach einem Lauf über rechtsaußen zurück auf Schwarz, der vom Rande des Sechzehners platziert ins linke untere Eck traf. Für Borgfeld war es ein bitterer Gegentreffer nach der engagierten ersten Halbzeit, aufgrund des Chancenplus für Werder war er aber nicht unverdient.

In Durchgang zwei kippte das Spiel dann immer mehr zugunsten des SVW. In der 54. Minute erhöhte Yusuf Erten erneut durch einen Freistoß auf 3:1. Von der rechten Seite zirkelte Erten den Ball mit links aufs lange Eck. Dieser flog an Freund und Feind vorbei und landete im Tor. Torhüter Ammon war in dieser Situation aber kein Vorwurf zu machen. Er hatte damit rechnen müssen, dass ein Spieler im Getümmel vor ihm die Richtung des Balls noch verändern würde. Im Gegenzug hatte der eingewechselte Jesper Schierholz die Möglichkeit zum schnellen Anschlusstreffer. Sein Kopfball ging aber knapp über das Gehäuse. Mit voranschreitender Spieldauer häuften sich bei Borgfeld die Fehler im Spielaufbau, Werders Reserve riss das Spiel immer weiter an sich und erzielte in der 66. Minute das 4:1. Niklas Tepe hatte das Tor mit einem starken Dribbling eingeleitet, Keke Topp vollstreckte. Auch danach drückte Werder weiter auf die endgültige Entscheidung und ließ dabei eine Vielzahl hochkarätiger Möglichkeiten ungenutzt. Der SCB kam dagegen nicht mehr gefährlich nach vorne. „Borgfeld hat das zu Anfang sehr ordentlich gemacht, ab der 25. Minute waren wir dann aber die bessere Mannschaft. Wir haben den Jungs zwischendurch gesagt, sie sollen noch ein bisschen mehr Fußball spielen. Das haben sie in der zweiten Halbzeit gemacht und daher haben wir hier auch verdient gewonnen“, resümierte Werders Coach Frank Bender.

Weitere Informationen

SC Borgfeld – SV Werder Bremen II 1:4 (1:2)

SC Borgfeld: Ammon, Lindloff, Klee, Wolff, Owusu (46. Wrobel), Hellmers, Altunok (46. Schierholz), Spies (72. Bauhus), Akpinar, Vukoja (72. Ciftci), Sablotny

SV Werder Bremen II: Backhaus, Ney, Richter, Tepe, Schefer, Mekic, Erten, Schwarz, Abbey (66. Ates), Topp, Kasper (70. Rogmann)

Tore: 1:0 Cameron-Brooklyn Spies (7.), 1:1 Dominik Kasper (11.), 1:2 Ricardo Felipe Schwarz (39.), 1:3 Yusuf Erten (54.), 1:4 Keke Maximilian Topp (66.)

Schiedsrichter: Miles Taylor Tardieu FES