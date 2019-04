Im ersten Durchgang spielten die Borgfelder (am Ball Christopher Quast) gegen die SG Dynamo Dresden (in den gelben Trikots) richtig gut mit. (Christian Kosak)

Borgfeld. Eine Halbzeit lang ging der Matchplan von Trainer Burak Bahar bei der 0:2 (0:0)-Niederlage der Fußball-B-Junioren des SC Borgfeld in der Bundesliga Nord/Nordost gegen die SG Dynamo Dresden voll auf. Beim Abpfiff von Schiedsrichter Cengiz Kabalakli (ETus Gelsenkirchen) stand das Team um Kapitän Tim Marschollek aber erneut mit leeren Händen da. Die Sachsen belohnten sich mit dem Dreier für ihren couragierten Auftritt nach der Pause

Burak Bahar erlebte in der Coaching-Zone in den ersten 40 Minuten viele positive Ansätze. Die Borgfelder rissen das Spiel an sich, bauten auch allerhand Druck auf das Dynamo-Tor auf. „Noel, gute Bälle“, lobte der SCB-Coach seinen linken Außenverteidiger Noel Dähne, der mit Spielverlagerungen und Standardsituationen Alarmstufe eins im Gäste-Defensivbereich auslöste. Christopher Quast leitete mit einem Zuckerpass auf Jason Weber die erste Großchance des SC Borgfeld ein.

Mehrfach knapp gescheitert

Die Elbstädter blockten da in höchster Not den Torabschluss von Jason Weber noch ab (15.). Christopher Quast setzte einem Fernschuss nur haarscharf am Winkel vorbei (17.). Die mutige Spielweise des Schlusslichts drückte sich auch im Eckenverhältnis zur Pause aus: 3:0 für den SC Borgfeld. „Der hat Krach mit dem Ball“, versuchte Burak Bahar am Spielfeldrand mit seinen bisweilen lockeren Sprüchen die Gäste zu verunsichern. Emir Basar (20.) und Noel Dähne (23.) stellten mit einem Freistoß den SG-Torwart Lukas Böhm auf eine ernsthafte Probe. „Noel, mit Kopf und Auge“, pushte Burak Bahar einen seiner Standardschützen vor einer günstigen Freistoßchance. Noel Dähne setzte den Ball aus Mittelstürmer-Position nur in die SG-Abwehrmauer (18.). Die Sachsen kochten eine Halbzeit lang bei ihren Angriffsbemühungen auf Sparflamme. „Mehr Ruhe am Ball“, forderte Torhüter Lukas Böhm seine Vorderleute zu mehr Stärke mit dem Spielgerät auf.

Lukas Böhm sah sich selbst gezwungen, bei Flankenbällen von Jason Weber (17.) und Noel Dähne (18.) Ruhe und Sicherheit auszustrahlen. Elias Ammon verbrachte gegenüber eine geruhsame erste Halbzeit. Der Torwart des SC Borgfeld meisterte seine einzige echte Bewährungsprobe der ersten 40 Minuten ohne Fehl und Tadel. Dem Freistoß von Jakob David nahm Elias Ammon mit sicherer Abwehrhaltung die Schärfe (21.). Die SG Dynamo Dresden präsentierte sich nach einer Übernachtung in Delmenhorst im zweiten Durchgang auf dem Kunstrasenplatz des SC Borgfeld hellwach. Die Luft war für die Platzjunioren wie abgeschnitten. Die Rot-Weißen wirkten nach Wiederbeginn uninspiriert.

Der Gast dreht die Partie

Die Dynamo-Kicker übernahmen das Kommando auf dem Platz. Das Eckenverhältnis der zweiten Halbzeit lieferte einen Beleg dafür: 4:0 für die SG Dynamo Dresden. Und die Gelb-Schwarzen schlugen gleich aus ihrer ersten Ecke Kapital. Konstantin Gröber hob die SCB-Abwehr mit einem platzierten Kopfball zum 0:1 aus den Angeln (53.). „Den Eckball hätte es nicht geben dürfen. Schade“, diktierte Heinrich Marschollek dem Schiedsrichter-Beobachter Matthias Kopf (Cadenberge) in den Notizblock.

Der SCB-Co-Trainer hatte kurz vor dem folgenschweren Eckball eine Abseitsposition eines Dynamo-Spielers ausgemacht, die ungeahndet blieb. Matthias Kopf vermochte die Fehlentscheidung des souveränen Unparteiischen Cengiz Kabalakli nicht zu bestätigen. Das erste SG-Tor zeichnete sich bereits zuvor ab. Xaver Ehrlich testete mit einem 30-Meter-Freistoß das Torgestänge (46.). Jakob David wartete ebenfalls mit einem SG-Aluminiumtreffer auf (57.). Dann fädelte Moritz Henning mit einem öffnenden Pass die Entscheidung ein, wobei Ryan don Naderi die Vorlage veredelte: Vom Innenpfosten schlug der Ball zum 0:2 im SCB-Kasten ein (73.).

Der Rest war für die Dresdener gegen einen nach der Pause leistungsmäßig limitierten Gastgeber nur noch Schaulaufen. Erst als die Würfel gefallen waren, entwickelten die Borgfelder durch Tim Marschollek (75.), Ismail Altinisik (76.) und Linus Schäfer (80.) mit Abschlüssen so etwas wie zumindest leichte Torgefahr.