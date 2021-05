Wie geht es weiter in Sachen Jugendfußball? (Michael Braunschädel)

Absurd. Lächerlich. Völlig inakzeptabel. Mehr fällt einem nicht mehr ein, wenn man die neue Corona-Verordnung liest und die sich daraus ergebenden Konsequenzen für den Amateursport vor Augen führt. Was die letzten sechs Wochen erlaubt war, ist nun verboten. Training mit Kindern und Jugendlichen bis 18 Jahren darf nur durchführen, wer einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen kann.

Es mutet fast schon unmoralisch an, in jedem Fall aber ist es in höchstem Maße fragwürdig, dass auf der Homepage der niedersächsischen Landesregierung im Zuge der neuen Verordnung ernsthaft davon gesprochen wird, dass - Achtung Zitat - „Kindern und Jugendlichen wieder mehr Schulbesuch, mehr Sport und mehr Freizeitaktivitäten ermöglicht werden sollen“. Wie bitte? Mehr Sportmöglichkeiten, in dem ich auf einmal alle Trainer verpflichte, sich testen zu lassen? Jene Trainer, die in den allermeisten Fällen ehrenamtlich dieser Aufgabe nachgehen und das Training überhaupt erst möglich machen? Jene Trainer, die in den vergangenen Wochen bereits wieder dauerhaft am Platz standen und dabei definitiv keine Infektionstreiber waren? Wie eindimensional ist das bitteschön gedacht?

Seit Wochen ist bei den unter 15-Jährigen Training wieder erlaubt. Die Zahlen fallen dennoch kontinuierlich. Im Landkreis war die 7-Tage-Inzidenz seit Dezember nicht mehr über 100, mittlerweile pendeln die Zahlen konstant um die 65 - Tendenz fallend. Hinzu kommt: Ein Zusammenhang zwischen Infektionen und Freiluftsport ist wissenschaftlich mehrfach quasi ausgeschlossen worden. Und nun gibt es plötzlich eine Testpflicht für Trainer und Betreuer, obwohl die vergangenen Wochen in Sachen Training durchweg positiv gelaufen sind?

Am vergangenen Wochenende haben viele Eltern und Trainer die jungen Sportlerinnen und Sportler freudestrahlend darüber informiert, dass sie bald wohl endlich wieder gegen echte Gegner kicken dürfen. Mit echten Trikots, echten Toren, auf richtigen Plätzen. Jetzt müssen dieselben Eltern und Trainer den Kindern wohl mitteilen, dass sie voraussichtlich nicht einmal mehr trainieren können. „Schämt Euch“, möchte man der Landesregierung ob solch einer Ausformulierung der neuen Regelungen zurufen. Und allen betroffenen Sportlerinnen und Sportlern, aber auch den Vereinen, Trainern und Eltern möchte man sagen: „Wehrt Euch!“

Nehmt diese Verschärfung nicht kommentarlos hin. Lasst die verantwortlichen Personen wissen, was diese Verordnung für die Kinder und ganze Familien bedeutet. Nur, wenn ein Aufschrei erfolgt, besteht die Chance, doch noch das zu erreichen, was eigentlich mal das Ziel sein sollte: Lockern im Sinne der Kinder und Jugendlichen. Die aktuelle Verordnung jedenfalls ist nichts anderes als eine Mogelpackung und das komplette Gegenteil davon.