Elias Schupp (links), Worpswedes Torschütze zum 3:0, lässt sich hier von Tino Brünjes beglückwünschen. (Christian Kosak)

Worpswede. Hoffen und Bangen begleiteten die Schlussphase zwischen dem favorisierten FC Worpswede und dem 1. FC Osterholz-Scharmbeck. Alpha Fadiga zerstörte mit dem Tor zum 5:3-Endstand die Ambitionen der Kreisstädter auf einen Teilerfolg am Weyerberg. Der Aufsteiger lieferte vor 80 Zuschauern nach einem klaren 0:3-Rückstand noch einen Beitrag zu einer spannenden Auseinandersetzung.

Glück und Pech lagen für Elias Schupp in der Partie dicht beieinander. Der defensive Mittelfeldakteur des FC Worpswede verhalf den Künstlerdorf-Kickern bei einem seiner vielen Ausflüge zunächst zum komfortablen 3:0-Vorsprung. Elias Schupp war vor dem Torerfolg vor FCO-Torwart Kai Badenhop am Ball, ehe er das Spielgerät aus spitzem Winkel ins leere Tor beförderte (31.). 50 Minuten später sah ebenjener Elias Schupp die Gelb-Rote Karte nach einem Foul im Mittelkreis. Eine berechtigte zweite Verwarnung. Nur schien die vorherige erste Gelbe Karte gegen Elias Schupp für ein harmloses Vergehen am FCO-Strafraum doch überzogen vom Unparteiischen (43.).

„Wir haben von Anfang an Druck gemacht, nach dem 3:0 aber zu wenig investiert“, skizzierte FCW-Trainer Patrick Wellbrock den Spielfilm der 90 Minuten. Die Worpsweder nutzten ihre Möglichkeiten im ersten Durchgang aber konsequent. Felix Ambrosi gelang nach Diagonalball von Paul Hollwedel und Torabschluss von Valentin Alexeew ein Abstaubertor (21.).

Niklas Heitmann wurde von Elias Schupp vor dem 2:0 in den freien Raum geschickt (27.). Elias Schupp nahm dann selbst Maß (31.). „Schöne Aktion, Marcel“, lobte FCO-Coach Frank Wätjen zuvor seinen Aktivposten Marcel Murken. Der dynamische Offensivspieler heizte dem FC Worpswede am meisten ein, stand auch für den ersten Torschuss der Begegnung Pate. FCW-Keeper Stephen Osei parierte den Abschluss (11.).

Der Handlungsschnelligkeit und dem Durchsetzungsvermögen von Marcel Murken hatten es die Weinroten zu verdanken, dass die Partie wieder auf der Kippe stand. Hilko Kaum leitete das 3:1 ein. Marcel Murken versenkte einen Abpraller (41.). Marcel Murken gab dem Gast mit seinem Nachsetzen vor dem 3:2 neue Hoffnung (50.). Dem stand Alpha Fadiga gegenüber in nichts nach. Mit einer Soloeinlage schüttelte der FCW-Stürmer zwei Gegenspieler ab, ehe er den Ball zum 4:2 platziert ins lange Eck wuchtete (61.). Lukas Ringe hatte zuvor noch Nerven in freier Schussbahn gezeigt (55.). Leon Meyer führte die Weinroten mit einem abgefälschten 17-Meter-Freistoß auf 3:4 heran (66.). Damit hatte der Aufsteiger sein Pulver bis zum Abpfiff aber auch verschossen.

Die Platzherren ließen bis Spielende keine zwingende FCO-Torchance mehr zu. Mit Fortuna im Bunde waren die Gäste, nachdem ein Bodycheck von Daniel Rhodin gegen Niklas Heitmann im FCO-Strafraum ungeahndet blieb (69.). Alpha Fadiga setzte auf Vorlage von Niklas Heitmann den Schlusspunkt (90.+3). „Die ersten Gegentore haben uns das Genick gebrochen“, stellte Co-Trainer Mario Murken nach dem Abpfiff fest. Der Aufsteiger musste nach dem deutlichen Rückstand viel Aufwand betreiben. Die Kopfballstärke von Daniel Rhodin und die weiten Einwürfe von Christian Uhlhorn kamen entgegen anderer Duelle nicht zum Tragen für die Weinroten. Ohnehin hatten die Gäste etwas Pech, dass mit dem Doppel-Torschützen Marcel Murken der gefährlichste Spieler verletzungsbedingt nach 72 Minuten das Spielfeld verlassen musste.