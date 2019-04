Leon Bauer hat mit den Floorballern des TV Lilienthal die große Chance, ins Finale um die Deutsche Meisterschaft einzuziehen. (Kosak)

Lilienthal. Nach ihrer brillanten Vorstellung am vergangenen Wochenende, als der große Favorit UHC Sparkasse Weißenfels mit 9:3 aus der heimischen Schoofmoorhalle gefegt wurde, sind die Floorballer vom TV Lilienthal nur noch einen Sieg vom Finale um die Deutsche Meisterschaft entfernt. Schon an diesem Sonnabend (18 Uhr) haben die „Wölfe“ dabei die große Chance, durch einen Auswärtssieg die Best-of-3-Serie gegen den amtierenden Champion für sich zu entscheiden. Sollte dies nicht gelingen, müsste einen Tag später im Entscheidungsspiel der Finaleinzug in der Stadthalle Weißenfels realisiert werden. „Die Vorfreude ist riesig. Wir haben eine große Chance und wollen die am besten schon am Sonnabend nutzen. Allerdings wird das eine schwere Aufgabe“, erklärt TVL-Teammanager Daniel von der Heyde vor dem Kracher.

Denn auch wenn die „Wölfe“ im Auftaktspiel eine sensationelle Leistung zeigten und hochverdient gewannen, bleiben sie bodenständig. „Das war vielleicht das beste Spiel in all den Jahren. Weißenfels ist aber weiter der Favorit und wir können den Sieg auch einordnen. Daher ist auch keiner in große Jubelstürme ausgebrochen, sondern hat sich gleich wieder auf die schwere Auswärtsaufgabe fokussiert“, so von der Heyde. Und auch der ehrgeizige Headcoach Jesse Backman will sich gar nicht allzu lange mit dem Topauftritt aus der vergangenen Woche beschäftigen: „Letzter Samstag ist letzter Samstag, jetzt wartet ein komplett anderes Spiel auf uns. Wir werden sie nicht mehr überraschen können und ich erwarte, dass sie mit viel Willen in die Partie gehen. Da müssen wir dagegenhalten“, weiß der finnische Übungsleiter.

Mehr Ballbesitz in der Schlussphase

Trotz des überraschend deutlichen Sieges hat der dabei noch Verbesserungsmöglichkeiten im Spiel seiner Truppe erkannt. „Wenn wir in Führung liegen, müssen wir mehr Ballbesitz haben. Gerade in der Schlussphase haben wir ihnen zu oft den Ball überlassen“, moniert Backman. Doch obwohl die bescheidenden Lilienthaler den Ball vor dem Rückspiel in Sachsen-Anhalt flach halten, ist eines deutlich spürbar: Das Selbstvertrauen, das der neuerliche Sieg über den Rekordchampion gegeben hat. „Wir haben sie jetzt im Pokal und in der Liga geschlagen. Das ist ein anderes Gefühl als in den vergangenen Jahren und wir fahren daher mit einer breiten Brust nach Weißenfels“, sagt von der Heyde. Und die können sie auch haben. Schließlich waren beide Siege gegen den Dauerrivalen keineswegs glücklich, sondern vielmehr das Produkt harter Trainingsarbeit. Speziell der Erfolg vor sieben Tagen kam dem perfekten Floorball-Spiel dabei schon sehr nahe: In der Defensive arbeitete das Team konsequent gegen den Ball, entnervte den Gegner durch resolutes Zweikampfverhalten und brillierte im Offensivspiel durch blitzschnell vorgetragene Bilderbuch-Konter.

Mit denselben Mitteln soll nun der ganz große Coup gelingen, nach drei Play-off-Pleiten in Folge gegen Weißenfels wäre das auch mehr als überfällig. Zumindest Coach Backman ist optimistisch. „Wenn wir uns an unseren Plan halten, zusammen spielen und die Dinge umsetzen, die wir vereinbart haben, dann haben wir auch eine Chance“, zeigt sich der Erfolgstrainer zuversichtlich. Grund hierfür könnte auch sein, dass selbst im fernen Weißenfels auf eine ganz wichtige Sache Verlass sein wird: Auf die lautstarken Lilienthaler Fans. Zahlreiche Supporter werden die weite Reise antreten und die Mannschaft einmal mehr als sechster Mann nach vorne peitschen. Mit dieser Unterstützung kann der ganz große Traum vom Titelgewinn zum Abschied dann Realität werden. Daran denken die „Wölfe“ aber im Moment noch genauso wenig, wie an ein mögliches Ende der Erfolgsgeschichte. Stattdessen konzentrieren sie sich einzig und allein auf die anstehenden 60 Minuten – und die riesengroße Chance, die sich ihnen dort bietet.