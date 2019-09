Vorläufig nur noch als Stand-by-Spielerin bei der BSG Wallhöfen/Ihlpohl am Start: Dörthe Havemeyer. (Guido Specht)

Landkreis Osterholz/Rotenburg. Die vergangene Saison endete für die hiesigen Badminton-Teams in den Landkreisen Osterholz und Rotenburg alles andere als zufriedenstellend. Die BSG Wallhöfen/Ihlpohl stieg als höchstspielende Mannschaft aus der Landesliga ohne einen einzigen Punktgewinn ab. Damit wiederholten sie das, was dem TSV Gnarrenburg in der Saison zuvor widerfahren war – wobei die Gnarrenburger immerhin ein Remis einfuhren.

Eine Liga tiefer, in der Verbandsklasse Lüneburg, konnte der TSV Gnarrenburg trotz großem Kampf aber erneut die Klasse nicht halten. Hauptgrund dafür war der kurzfristige Rückzug von Spitzenspieler Sven Braasch, was das Mannschaftsgefüge der Gnarrenburger nachhaltig durcheinandergebracht hatte. Nun hoffen beide Teams, sich eine Liga tiefer konsolidieren zu können. Die BSG Wallhöfen/Ihlpohl wird dabei aber voraussichtlich die ganze Verbandsklassen-Saison auf Spitzenspieler Matthias Bergolte verzichten müssen, der verletzungsbedingt länger ausfallen wird. Zudem hat Dörthe Havemeyer eine Pause angekündigt. Sie wird aber zumindest als Ersatz zur Verfügung stehen.

Aus diesem Grund sah sich die BSG Wallhöfen/Ihlpohl dazu gezwungen, die junge, aufstrebende Joana Tietjen aus der zweiten Mannschaft hochzuziehen. Mannschaftsführer Florian Zappe traut ihr diesen Sprung auch zu: „Joana hat letztes Jahr einen großen Sprung gemacht und wird sicherlich das ein oder andere Spiel für sich entscheiden können.“ Die Gnarrenburger wiederum dürfen sich in der Bezirksliga Lüneburg Nord nun auf einige Nachbarschaftsderbys freuen, da sie dort auf die BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf und die zweite Mannschaft der BSG Wallhöfen/Ihlpohl treffen werden.

Mit Mannschaftsführer Axel Renken wird dann aber ein Urgestein fehlen. „Ich werde die zweite Mannschaft, die hauptsächlich aus Nachwuchsspielern besteht, leiten und betreuen und nur zur Not in der ersten Mannschaft einspringen“, sagte Renken. Nach einem neuen Mannschaftsführer musste aber nicht lange gesucht werden. Frau Manuela Renken wird diese Rolle übernehmen. Aufgrund der Änderungen in der ersten Mannschaft sah sich auch die zweite Mannschaft der BSG Wallhöfen/Ihlpohl zum Handeln gezwungen. Mit Kirsten Zinke konnte ein Ihlpohler Urgestein zum Wiedereinstieg überredet werden.

„Wir sind froh, dass Kirsten wieder den Schläger auspackt“, freut sich BSG-Abteilungsleiter Niko Lütjen über das Comeback: „Zusätzlich haben wir noch die ein oder andere Dame in der Hinterhand, die mal aushelfen kann.“ Wie bei den anderen Teams steht der Klassenerhalt auch bei der BSG Wallhöfen/Ihlpohl II im Fokus. Die BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf hat hingegen keinen personellen Verlust zu beklagen. Ganz im Gegenteil konnte mit Mathilde Helm aus dem Hamburger Raum sogar eine weitere Spielerin hinzugewonnen werden. „Damit haben wir jetzt vier Damen und können immer aussuchen, wer spielt“, freut sich Mannschaftsführer Oliver Malt. Auch bei den Herren verstärkt Lars Stahmann nach seiner langwierigen Genesung nach einer Operation die BSG Rhade/Hepstedt/Breddorf. Damit sind auch bei den Herren wieder mehrere Alternativen am Start. Malt: „Die Trainingsbeteiligung war zuletzt so hoch, dass ich dachte, da können wir doch eine zweite Mannschaft aufmachen."