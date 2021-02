Marcus von Tils (rechts) neben Ex-Bayern-Profi Luca Toni. (Fr)

Name: Marcus von Tils

Spitzname: Diego

Verein: VSK Osterholz-Scharmbeck (seit 1979)

Alter: 51 Jahre, aber gefangen im Körper eines 25-Jährigen.

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Natürlich Sturm.

Lieblingsposition (im Leben): Am Strand mit Familie und Freunden.

Man erkennt mich an: Am Hackenzuspiel in der Angriffsbewegung.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Humorvoll, hilfsbereit und ein bisschen chaotisch.

Meine größte sportliche Leistung: Drei Tore in einer Halbzeit als Verteidiger, Endergebnis 2:1 für uns (puh).

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Auf der eigenen Torlinie auf Abseits zu spielen.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Jubeln und abklatschen. Den Ohrschrauber oder Floss Dance überlasse ich den Luca Tonis oder Antoine Griezmanns dieser Welt.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Den Schiedsrichter zu tunneln.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Um den Rasen zu schonen, ganz klar Gegentor zulassen.

Werder oder HSV? Seit 2010 Werder, vorher tatsächlich HSV. Aber das Missmanagement der letzten Jahre beim HSV konnte ich nicht mehr ertragen. Würde mich aber freuen, wenn der „Dino“ nächstes Jahr wieder in der ersten Liga mitkickt. Dann ist wieder Derbyzeit im Norden.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Hacke, Spitze, eins, zwei, drei“

Meine schlimmste Angewohnheit: Meine Vergesslichkeit, ich verlege einfach alles.

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Nimm du ihn, ich hab' ihn sicher.“

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Diego Armando Maradona (RIP). Seine Tricks, Dribblings und Tore waren einfach spektakulär.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Lars Heermeyer. Er ist so ein Spieler, den kannst du auf jede Position stellen (auch ins Tor), und er bringt seine 120 Prozent.

Mit wem würdest du niemals im Aufzug stecken bleiben wollen? -

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: An erster Stelle, das wir bald alle wieder ein normales Leben führen können. Dass alle Menschen ihren Alltag nachhaltiger gestalten. Mit kleine Heldentaten anfangen, wie öfter mal das Fahrrad nehmen. Und natürlich sechs Treffer an der Torwand im aktuellen Sportstudio.

