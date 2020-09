Schwanewede. Jannis Feldkamp wuchtete den Ball in der Nachspielzeit in die Mauer des VSK Osterholz-Scharmbeck. Somit stand der 3:2-Erfolg der Grün-Weißen im Derby der Fußball-Bezirksliga 3, Staffel 2, beim FC Hansa Schwanewede fest. „Ich bin maßlos enttäuscht“, stellte Hansa neuer Coach Timo Schneider direkt nach der Partie fest. Für sein Team wäre sicherlich mehr drin gewesen.

Schließlich besaßen die Gastgeber im ersten Durchgang zahlreiche klare Möglichkeiten. Nach einer Viertelstunde scheiterte Phillip Barnat freistehend an VSK-Schlussmann Malte Vollstedt und leitete damit die beste Phase der Hausherren ein. Daniel Gaese probierte es mit einem Schuss aufs kurze Eck, fand aber ebenso seinen Meister in Vollstedt (16.). Den daraus resultierenden Eckball zog Gaese auf den Kopf von Jonas Neumann. Malte Vollstedt lenkte das Spielgerät mit den Fingerspitzen über die Querlatte. Neumann kam nach einer erneuten Gaese-Ecke noch ein weiteres Mal unbedrängt zum Kopfball.

Doch wieder war Malte Vollstedt gegen seinen Ex-Klub zur Stelle (21.). Diese mangelhafte Chancenverwertung hätte sich beinahe nach 27 Minuten gerächt. Dennis Riemer schickte Steffen Gardianczik auf die Reise, der aus stark abseitsverdächtiger Position jedoch freistehend den Ball am FC-Kasten vorbeizog. „Wir haben aber dennoch Schwein gehabt, dass wir zur Pause nicht zurücklagen“, räumte VSK-Trainer Thorsten Westphal ein.

Fast das 1:0, dann das 0:1

Gleich nach dem Wiederanpfiff ließ Jonas Neumann eine weitere Gelegenheit für die Platzherren liegen. „Und quasi im direkten Gegenzug bekamen wir das 0:1“, ärgerte sich Timo Schneider. Sein Gegenüber Thorsten Westphal brachte nach dem Wechsel mit Juri Kiekhöfer und Jan Brinkmann zwei frische Stürmer. „Mit den beiden hatten die Schwaneweder nicht gerechnet. Sie haben richtig Druck gemacht“, freute sich Westphal. Bezeichnend war, dass Juri Kiekhöfer auf Zuspiel von Jan Brinkmann das 1:0 für die Gäste erzielte (49.). Kurz darauf köpfte Tjerk Johannsen gänzlich unbedrängt im Fünf-Meter-Raum auf Eckball von Steffen Gardianczik zum 2:0 ein. „In den fünf Minuten haben wir gepennt“, urteilte Schneider.

Mehr zum Thema Saisonvorschau FC Hansa Schwanewede Gereift und gewachsen Wenn der neue Trainer des FC Hansa Schwanewede, Timo Schneider, über die Vorbereitung auf die ... mehr »

Genau genommen hielt die Tiefschlafphase des Heimteams sogar bis zur 62. Minute an. Dennis Riemer durfte sich die Kugel im Strafraum noch in aller Ruhe auf seinen stärkeren linken Fuß legen, um diese dann aber auch gekonnt zum 3:0 in die lange Ecke zu schlenzen. Ein wenig aus dem Nichts verringerten die Blau-Weißen dann den Abstand wieder. Malte Vollstedt ließ den Ball nach einer Flanke wieder fallen, sodass der eingewechselte Neuzugang Jan-Moritz Höler zum 1:3 abzustauben vermochte (70.). „Für mich sah das wie ein Foulspiel aus“, nahm Thorsten Westphal seinen Torwart in Schutz. Nach einer Vorleistung von Emil Tepper auf der rechten Seite verkürzte FC-Kapitän Jonas Neumann nur 120 Sekunden hiernach auf 2:3 und sorgte somit wieder für echte Spannung. „Wir haben eine gute Moral gezeigt“, lobte Timo Schneider seine Formation für das Aufbäumen. Aber nur Daniel Gaese hätte einmal noch den Ausgleich herstellen können (77.).

Auf der anderen Seite boten sich den Kreisstädtern hervorragende Chancen, um die Vorentscheidung herbeizuführen. Nach einem Foul von FC-Torhüter Jerome Schröder an A-Junior Jan Brinkmann zeigte der ansonsten sehr souveräne Referee Hassan Al-Sayed zur Verwunderung aller Beteiligten nicht auf den Elfmeterpunkt (86.). Juri Kiekhöfer jagte das Leder auch noch einmal frei vor Schröder am Hansa-Gehäuse vorbei. Bei einer weiteren Gelegenheit rettete Jerome Schröder in höchster Not gegen Kiekhöfer zur Ecke (90.). „Es war klar, dass wir am Ende in Konter laufen werden“, erklärte Timo Schneider.