Bornreihes Tjark Wischhusen (links, hier im Duell mit Moritz Helmke) setzte sich mit den "Moorteufeln" beim VSK durch. (Kosak)

Osterholz-Scharmbeck. Es war sicherlich nicht das beste Kreisliga-Spiel dieser Saison, da waren sich die Trainer der Zweitvertretungen vom VSK Osterholz-Scharmbeck und des SV Blau-Weiß Bornreihe, Lorenz Gehrmann und Julian Gelies, nach dem 3:1 (2:0)-Auswärtssieg der Bornreiher einig. Dennoch ging es phasenweise munter hin und her und es hätten durchaus noch mehr Treffer fallen können. Dass dies nicht der Fall war, lag an der mangelhaften Chancenverwertung.

Zunächst ging es allerdings ziemlich behäbig los im Stadion am Klosterholz, denn die Kreisstädter verteidigten diszipliniert ab der Mittellinie. Bornreihe fand zunächst keine Lösungen und spielte entweder zu kompliziert oder wählte den langen Ball nach vorne. Dass die Mannschaft von SV-Trainer Julian Gelies vorerst nicht zum Abschluss kam, lag aber auch an VSK-Torwart Pelle Buschmann, der gut mitspielte und einige lange Bälle aufmerksam ablaufen konnte. So deutete sich auch der Bornreiher Doppelschlag in der 24. und 27. Spielminute nicht wirklich an: Nach einem Fehler im Aufbauspiel des VSK steckte Frederik Winters den Ball auf Marvin Witte durch, der VSK-Keeper Buschmann umkurvte und den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 im leeren Tor unterbrachte.

Das 2:0 erzielte Tarek Hinck, der einen langen Ball auf die halbrechte Position bekam und von dort platziert ins lange Eck abschloss. Doch auch der VSK hätte noch vor der Pause treffen können: Adnane Babi schoss aus ungünstigem Winkel auf Vorlage von Mirko Apsel drüber (33.), nur eine Minute später rettete Bornreihe-Keeper Luca Schmidt gegen Apsel. Der VSK kam engagiert aus der Kabine zurück, ein Schuss von Apsel wurde zunächst geblockt (55.), nur kurz darauf schloss Luca Hanuschek zu ungenau ab, als er nach einem Konter den Ball bekam. Bornreihe zeigte sich effektiver und nutzte direkt den nächsten VSK-Fehler: Mika Lascheit vertändelte im eigenen Aufbau den Ball gegen Tarek Hinck, der alleine auf Buschmann zulaufen konnte und das 3:0 markierte (57.).

Der komfortable Vorsprung veranlasste Bornreihe dazu, etwas weniger zu investieren und sich auf Konter zu beschränken, während die Elf von VSK-Trainer Lorenz Gehrmann weiterhin probierte, noch etwas am Ausgang des Spiels zu ändern. Babi spielte technisch anspruchsvoll Stephan Schitz frei, der jedoch über das Bornreiher Tor schoss. Auf der anderen Seite ließ Witte in der 73. Minute eine dicke Konterchance aus. Der Osterholzer Aufwand wurde letztlich noch belohnt, als Babi halblinks in die Tiefe geschickt wurde, Luca Schmidt ausspielen und zum 1:3 einschießen konnte (76.). Und als sich VSK-Rechtsverteidiger Joshua van Osten den Ball vor dem gegnerischen Sechzehner erkämpfte und den eingewechselten Malte Apsel bediente, hätte das Spiel auch noch kippen können, doch Apsels Schuss verfehlte den linken Torwinkel knapp.

Letztlich war der VSK aber nicht zwingend genug, um noch einen Punkt zu holen, und hatte sogar Glück, dass Bornreihe die sich bietenden Konterchancen nicht gut ausspielte. „Die Tore waren geschenkt, es war aber individuell jeweils gut gemacht“ befand Julian Gelies. In dieselbe Kerbe schlug auch Lorenz Gehrmann, der die vielen Fehler seiner Elf anprangerte: „Sonst hätte unser Plan aufgehen können.“