Hambergen. Zwar verpasste es der FC Hambergen, seine Spitzenposition in der Fußball-Bezirksliga 3, Staffel 2 durch ein 1:1 (1:0) beim SV Vorwärts Hülsen weiter auszubauen, hatte in der Nachspielzeit allerdings sogar Glück, als Keeper Dirk Böttjer einen zweifelhaften Strafstoß parierte.

Die „Zebras“ ließen das Leder trotz des unebenen, schwer bespielbaren Platzes anfangs ordentlich laufen und fanden stets Lösungen, auch wenn die Hausherren sie hoch im Aufbau attackierten. Ein ums andere Mal brachen die Gäste auf außen durch, ohne zunächst jedoch gefährlich zu werden. Stattdessen sorgte der Tabellendritte fürs erste Ausrufezeichen, als ein 18-Meter-Schuss aus halblinker Position den rechten Außenpfosten leicht touchierte.

Das Führungstor des FCH bereitete in der 26. Minute Kevin Prigge dann aber sehenswert vor. Einen Pass in die Tiefe leitete er mit dem Absatz auf Keno Liebschner weiter, der das Leder in den Sechzehner mitnahm, einen Gegenspieler austanzte und Hülsens Torhüter letztlich tunnelte. Hambergens Goalgetter geriet vor der Pause noch zweimal in den Blickpunkt: Erst zielte Liebschner aus 20 Metern knapp rechts vorbei, sein nächster Versuch aber zappelte im Netz (37.). Doch den Treffer, den Frederik Nagel und Tim Denker auf dem rechten Flügel herauskombiniert hatten, pfiff Schiedsrichter Till Reese wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurück. „Aus meiner Sicht wird der Ball sogar leicht in den Rückraum gespielt“, ärgerte sich Hambergens Coach Julian Gelies über diese Entscheidung. Dennoch hätten die Gäste die Partie kurz nach dem Seitenwechsel früh in ihre Richtung lenken können. Nach einer Ecke von Tim Denker verpasste Maksymilian Amplewskis Kopfball sein Ziel, wenige Minuten später vereitelte ein Hülsener Abwehrbein beim Querpass von Keno Liebschner auf Kevin Prigge das sichere 2:0.

Ungenauigkeit im Passspiel

Die Genauigkeit im Passspiel der Rot-Weißen ging nun zusehends verloren. Chancen wurden zugelassen, von denen eine eine Viertelstunde vor Schluss den Ausgleich brachte. Einen scharfen, mit Schnitt getretenen Freistoß aus 25 Metern verlängerte Sean Al-Kaledi per Kopf unhaltbar ins lange Eck. Die Gelies-Elf nahm das Zepter noch einmal in die Hand, vollbrachte aber keine zwingenden Offensivaktionen mehr. Stattdessen stockte der Gästebank der Atem, als Hülsens eingewechselter Amer Özer nach einer angeblichen Berührung von Beris Gerschkowitsch zu Boden ging. „Ich hätte schwören können, dass der Unparteiische die Gelbe Karte wegen einer Schwalbe zückt, doch er zeigte auf den Punkt“, beschrieb Julian Gelies die dramatischen letzten Sekunden. Doch sein Schlussmann Dirk Böttjer tauchte in sein linkes Eck und faustete den halbhohen Schuss überragend zur Seite. „Das Unentschieden geht aufgrund der zweiten Hälfte in Ordnung. Insgesamt betrachtet war Hülsen bislang unser stärkster Gegner“, legte sich Julian Gelies fest.