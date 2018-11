In Galaform gegen Hoogstede: Ritterhudes Elisa Oerding. (Tobias Dohr)

Ritterhude. Die Gäste vom Hoogsteder SV waren mit nur einer Niederlage in der bisherigen Verbandsliga-Saison zur TuSG Ritterhude gekommen – und fuhren am Ende mit der zweiten Pleite heim. Die Tischtennis-Spielerinnen der TuSG dagegen scheinen ihre Doppelaufstellung gefunden zu haben. Und das, obwohl sie den Gegner kaum kannten.

Zuletzt war dies die große Schwäche der Hammestädterinnen, die sich auch diesmal zu zweit am Tisch schwer taten. Katja Schneider und Svenja Schmitt lagen schon mit 0:2 hinten, schwangen sich dann aber noch zum Sieg auf, während Elisa Oerding und Katharina Wrieden am Nebentisch ebenfalls nach fünf Sätzen die Nase vorne hatten. Weil das Duo anschließend mit zwei klaren 3:0-Siegen auch in den Einzeln munter weiter punktete, gingen die Ritterhuderinnen mit einem 4:0-Vorsprung in die Spiele im unteren Paarkreuz.

Svenja Schmitt behielt hier erneut die Nerven und erkämpfte sich nach 1:2-Rückstand den Sieg, während Katja Schneider zwei Tage nach ihrem 16. Geburtstag kein Glück hatte und in beiden Einzeln unterlag. Doch weil Oerding auch ihre zweite Partie souverän mit 3:0 gewann, fiel das nicht weiter ins Gewicht. Wriedens 3:0-Sieg zum Schluss hatte den Gesamtgewinn schon eingetütet, bevor Svenja Schmitt in ihrer Partie knapp mit 2:3 unterlag. Hier verspielte die Hammestädterin einen 2:0-Vorsprung, sodass Wriedens klares 3:0 noch in die Wertung mit einfloss und das Endergebnis statt 8:3 nur 8:4 lautete.

Der guten Stimmung im Ritterhuder Lager tat das aber keinen Abbruch, besonders, weil die TuSG den Gegner zuvor nur anhand der Tabelle einschätzen konnte. „Es ist schön, mal neue Gesichter zu sehen und gegen andere Spielerinnen zu spielen“, meinte deshalb Kapitänin Katharina Wrieden, die mit der bisherigen Punktausbeute nach dem Oberliga-Abstieg durchaus zufrieden ist: „Ich denke nicht, dass wir wieder absteigen werden.“ Mit 6:6-Punkten steht Ritterhude nun auf dem fünften Platz, bleibt damit also auf Tuchfühlung zu den Spitzenrängen der Tischtennis-Verbandsliga Nord.

Weitere Informationen

TuSG Ritterhude – Hoogsteder SV 8:4: Schmitt/Schneider – Maathuis/Wojtaszek 3:2 (8:11, 7:11, 11:9, 11:8, 11:8); Wrieden/Oerding – Harms-Ensink/Trüün 3:2 (12:10, 10:12, 11:6, 6:11, 11:8); Wrieden – Wojtaszek 3:0 (11:5, 11:7, 11:1); Oerding – Maathuis 3:0 (11:3, 11:4, 11:5); Schmitt – Trüün 3:2 (11:6, 4:11, 5:11, 12:10, 11:7); Schneider – Harms-Ensink 2:3 (6:11, 11:2, 8:11, 11:7, 9:11); Wrieden – Maathuis 1:3 (8:11, 7:11, 11:7, 8:11); Oerding – Wojtasezek 3:0 (11:8, 11:5, 16:14); Schmitt – Harms-Ensink 3:1 (11:3, 6:11, 12:10, 11:6); Schneider – Trüün 1:3 (9:11, 8:11, 11:9, 7:11); Schmitt – Maathuis 2:3 (11:9, 11:7, 3:11, 6:11, 10:12); Wrieden – Harms-Ensink 3:0 (11:4, 11:1, 11:7) THI