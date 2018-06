Justus Olschner (BSG Osterholz-Scharmbeck) nahm als Schüler B erstmalig an Landesverbandsmeisterschaften teil und wurde Dritter. (fr)

Landkreis Osterholz/Tarmstedt. In Zeven haben bei nasskaltem Wetter die Landesmeisterschaften des Nordwestdeutschen Schützenbundes im Freiluft-Bogenschießen stattgefunden. Es waren insgesamt 214 Schützen gemeldet, die auf 55 Scheiben schossen. Emilio Sasse, Lucas-Liam Horenkohl und Hellena Bunselmeier freuten sich bei den Recurvebogen-Schülern A über den Landesverbandsmeistertitel in der Mannschaft.

Mit 1646 Ringen verwies das Trio den BSC Werlte um 30 Ringe auf den zweiten Platz. Mit seinen 608 Ringen im Einzel musste sich Emilio Sasse bei den Schülern A auch nur Lars Meyer um 27 Ringe beugen. Bei den Recurvebogen-Masters ergatterte zudem die BSG Osterholz-Scharmbeck mit Rick Koss, Manfred Semke sowie Willi Hühnerbein den Teamtitel. Mit 1766 Ringen besaßen die Kreisstädter einen satten Vorsprung von 79 Ringen auf den zweitplatzierten BSC Werlte. Der SSV Tarmstedt freute sich über die Bronzemedaille. Mit Fredi Latzke in der Mannschaft hätten die Tarmstedter aber sogar noch bis zu 73 Ringe mehr auf dem Konto haben können. Dies wäre gleichbedeutend mit Silber gewesen. Für die BSG Osterholz-Scharmbeck waren insgesamt zehn Schützen am Start, die sich immerhin sieben Medaillen sicherten.

Jens Meier war bei den Recurvebogen-Herren in der Qualifikationsrunde noch Zweiter, fiel im Finale dann aber auf den dritten Platz zurück. Meier bezwang im Viertelfinale Michael Schulze vom Auricher SV locker mit 6:0, scheiterte dann aber im Halbfinale knapp mit 4:6 am früheren Tarmstedter Lüder Mohrmann (SV Bassum). Die letzte und entscheidende Passe verlor Meier dabei hauchdünn mit 23:24. Im Ringen um die Bronzemedaille setzte sich der Osterholz-Scharmbecker jedoch im Anschluss mit 6:0 gegen Christian Dultmeyer vom SV Hunteburg durch. Justus Olschner nahm als Schüler B erstmalig an Landesverbandsmeisterschaften teil und wurde ebenfalls Dritter. Auch Marion Küster errang in der Seniorenklasse Bronze. Gold gab es wie gewohnt für Hans-Hermann Iggena mit dem Compoundbogen.

Bei den weiblichen Blankbogen-Masters kristallisierte sich Karina Kaluza als Zweite heraus. Mit 473 Ringen musste die 73-Jährige nur der 17 Jahre jüngeren Birgit Pauly vom Blumenthaler SV den Vortritt lassen. „Karina ist der beste Beweis dafür, dass man auch im hohen Alter noch mit dem Bogenschießen erfolgreich beginnen kann. Sie hat erst vor vier Jahren mit unserem Sport angefangen“, teilte BSG-Spartenleiter Volker Dahm mit. Bei den Recurvebogen-Masters-Schützen erhielt Rick Koss die Silbermedaille. Mit 610 Ringen hatte Koss nur um vier Ringe das Nachsehen gegen Jörg Schulte vom SV Hunteburg. Die BSG wollte noch mit einer zweiten Formation starten. „Doch die Mannschaft ist leider geplatzt, da Klaus Dettmar nicht starten konnte“, bedauerte Dahm. Er hoffe nun, dass viele der Ergebnisse zur Qualifikation für die deutschen Meisterschaften in Wiesbaden ausreichen.

Elke Heins vom SSV Tarmstedt bejubelte bei den Recurvebogen-Masters-Damen souverän die Goldmedaille. Sie hielt die zweitplatzierte Uta Bormann vom BSC Wendisch Evern mit 590 Ringen gleich um 33 Ringe auf Distanz. Mit 303 Ringen offenbarte Heins dabei eine besonders starke erste Hälfte. Sie verzeichnete 13 Zehnen und zwei weitere Volltreffer ins X. Ihre Tochter Mascha Heins startete erstmals für die Oldenburger Schützen und qualifizierte sich mit 590 Ringen mit dem mit Abstand besten Resultat für die Finalrunde. Nach Siegen über Nicola Jacofsky vom SV Burhave und über Bianca Köser vom Wischhafener SV zog die Schützin des SSV Tarmstedt ins Goldfinale ein. Hier ging sie auch gegen ihre Oldenburger Teamkollegin Simone Herd dank eines 27:22 in der ersten Passe mit 2:0 in Führung. Doch dann drehte Herd den Spieß noch um, sodass Mascha Heins sich mit Silber begnügen musste. An der Seite von Simone Herd und Dorothee Peters sammelte Heins aber die Goldmedaille in der Mannschaft mit den Oldenburger Schützen ein.

Weitere Informationen

Recurvebogen

Schüler A: 1. Lars Meyer (SV Bassum) 635 Ringe; 2. Emilio Sasse (SV Adolphsdorf) 608; 6. Lucas-Liam Horenkohl (SV Adolphsdorf) 518; Schülerinnen A: 1. Jule Marie Hoesmann (BSC Lingen) 635; 4. Hellena Bunselmeier (SV Adolphsdorf) 520; Teamwertung: 1. SV Adolphsdorf mit Emilio Sasse, Hellena Bunselmeier und Lucas-Liam Horenkohl 1646; Schüler B: 1. Raik Peter (SV Bassum) 588; 3. Justus Olschner (BSG Osterholz-Scharmbeck) 575; männliche Jugend: 1. Mathias Kramer (BSC Werlte) 611; 7. Lorenz Warnken (SSV Tarmstedt) 548; Juniorinnen: 1. Celina Wlecke (SV Hunteburg) 570; 2. Antonia Viohl (SSV Tarmstedt) 456; Herren: 1. Eike Richter (BS Diepholz) 598 + 19; 3. Jens Meier (BSG Osterholz-Scharmbeck) 606 + 16; 6. Manuel Augner (SSV Tarmstedt) 594 + 4; Damen: 1. Simone Herd (Oldenburger Schützen) 547 + 18; 2. Mascha Heins (Oldenburger Schützen/SSV Tarmstedt) 590 + 14; Masters Herren: 1. Jörg Schulte (SV Hunteburg) 614; 2. Rick Koss (BSG Osterholz-Scharmbeck) 610; 6. Fredi Latzke (SSV Tarmstedt) 602; 8. Andreas Kretzer (BSG Osterholz-Scharmbeck) 594; 9. Manfred Semke (BSG Osterholz-Scharmbeck) 590; 10. Ergun Orman (TSV Lesumstotel) 587; 15. Norbert Moderow (SSV Tarmstedt) 574; 19. Willi Hühnerbein (BSG Osterholz-Scharmbeck) 566; 20. Wilhelm Nitsch BSG Osterholz-Scharmbeck) 560; 23. Manfred Kossens (SSV Tarmstedt) 557; 25. Rainer Gerdts (SSV Tarmstedt) 529; Teamwertung: 1. BSG Osterholz-Scharmbeck mit Rick Koss, Manfred Semke und Willi Hühnerbein 1766; 3. SSV Tarmstedt mit Norbert Moderow, Manfred Kossens und Rainer Gerdts 1660; Masters Damen: 1. Elke Heins (SSV Tarmstedt) 590; Senioren: 1. Friedrich Celligoi (SV Sellstedt) 601; 8. Kurt Eggerling (MTV Lübberstedt) 528; Seniorinnen: 1. Karin Schmidt (BSC Werlte) 565; 3. Marion Küster (BSG Osterholz-Scharmbeck) 511; 4. Rena Lindermann (SSV Tarmstedt) 470

Compoundbogen

Herren: 1. Guido Rudolph (SV Wiepenkathen) 680; 14. Nico Gerdts (SSV Tarmstedt) 635; Senioren: 1. Hans-Hermann Iggena (BSG Osterholz-Scharmbeck) 641

Blankbogen

Herren: 1. Robert Möller (HSV Bevern) 556; 7. Dirk Stieglitz (TSV Lesumstotel) 464; Masters Herren: 1. Klaus Heilmann (SV Sandkrug) 557; 10. Holger Schönert (TSV Lesumstotel) 472; 15. Ralf Holsten (SSV Tarmstedt) 381; Masters Damen: 1. Birgit Pauly (Blumenthaler SV) 502; 2. Karina Kaluza (BSG Osterholz-Scharmbeck) 473 KH