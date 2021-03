* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit Neu Sankt Jürgens Emma Helvogt. (Fr)

Name: Emma Helvogt

Spitzname: Emmchen

Verein: TSV Eiche Neu Sankt Jürgen

Alter: 12 Jahre

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Offensives Mittelfeld

Man erkennt mich an: Meinen blonden Haaren.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Verrückt, sportlich, pfiffig.

Meine größte sportliche Leistung: Kreismeisterschaft.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Als ich in der Halle ausgewechselt wurde und meinen Trainer angemotzt habe.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Zu meinen Mitspielerinnen laufen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: The snake

Notbremse oder Gegentor zulassen? Notbremse

Werder oder HSV? Werder

Meine Laufbahn als Filmtitel: „Der Weg nach oben!“

Meine schlimmste Angewohnheit: Motzen

Wörter oder Phrasen, die du oft benutzt: „Na gut“

Die Auszeichnung zur Weltfußballerin geht an: Megan Rapinoe

Und im Landkreis Osterholz geht sie an? Janne May

Mit wem würdest du niemals im Aufzugstecken bleiben wollen? Ich wüsste niemanden

Wenn ich drei Wünsche frei hätte: Weltfrieden; Das ich noch schneller Laufe; Gerechtigkeit zwischen Frauen und Männern