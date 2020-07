Pennigbüttel. Im Heimspiel gegen den HC Horn setzten sich die „Kometen“ nach einem souveränen Auftritt mit 5:1 durch.

Adrian Schmitz zeigte dabei im Spitzeneinzel eine bärenstarke Vorstellung. Selbst eine kurzzeitige Regenunterbrechung konnte den Pennigbütteler Mannschaftsführer nicht aus der Ruhe bringen – am Ende setzte er sich klar mit 6:2 und 6:3 in zwei Sätzen durch. Auch Timo Nackenhorst wusste zu überzeugen, dennoch musste er sich seinem cleveren Kontrahenten glatt in zwei Durchgängen geschlagen geben.

Dafür siegte Philip Harms, der gegen Daniel Schöneberg über die komplette Spieldauer hochkonzentriert agierte, dank schöner Stop-Lob-Kombinationen ungefährdet. Weil auch Dominik Galrao-Sewtz dank starker Aufschläge und kluger Netzangriffe mit 6:3 und 6:2 gewinnen konnte, gingen die Hausherren mit einer 3:1-Führung in die Doppel. Hier sorgten Schmitz und sein Partner Tim-Luca Kölpin schnell für die Entscheidung.

Das Gespann erlaubte sich quasi keine Fehler, mit taktisch klugem Spiel wurde den Gästen früh der Zahn gezogen – 6:1 und 6:0 hieß es nach einer einseitigen Partie. Deutlich spannender ging es im parallel stattfindenden Match vom Gespann Nackenhorst/Galrao-Sewtz zu: Gegen ebenfalls toll aufspielende Gegner entwickelte sich von Beginn an ein hochklassiges Duell auf Augenhöhe. Den ersten Satz gewannen die Gastgeber mit 7:5, der zweite Durchgang ging dann mit 4:6 verloren. So fiel die Entscheidung im Matchtiebreak – die „Kometen“ zeigten hier beim Stand von 9:9 Nervenstärke und sorgten mit zwei Punkten in Folge schließlich für den Endstand.

Weitere Informationen

SV Komet Pennigbüttel – HC Horn 5:1:

Schmitz – Cooper 6:2, 6:3; Nackenhorst – Schierloh 4:6, 1:6; Harms – Schnöneberg 6:4, 6:3; Galrao-Sewtz – Haars 6:3, 6:2; Nackenhorst/Galrao-Sewtz – Schierloh/Schöneberg 7:5, 4:6, 11:9; Schmitz/Kölpin – Cooper/Haars 6:1, 6:0 JHG