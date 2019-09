Bezirksliga 3: Nach fünf sieglosen Spielen in Folge ist sich Malte Jaskosch der Bedeutung der Heimpartie seines SV Komet Pennigbüttel gegen das Tabellenschlusslicht TV Oyten durchaus bewusst. „Das ist natürlich ein sehr wichtiges Spiel“, sagt der Pennigbütteler Trainer, der froh ist, nach drei Auswärtsspielen am Stück endlich mal wieder vor heimischem Publikum antreten zu können. Mit Andreas Lühr kehrt zudem ein wichtiger Routinier in den Kader zurück. „Oyten hatte bislang durchaus enge Ergebnisse, aber wir werden natürlich alles dran setzen, dieses Spiel zu gewinnen“, sagt Jaskosch vor dem Duell gegen das einzige sieglose Team der Bezirksliga.

Sonntag, 15 Uhr, Pennigbüttel