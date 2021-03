Endlich wieder draußen kicken: Bei den Kindern bis 14 Jahre ist sogar das normale Training wieder erlaubt. (Uwe Anspach/DPA)

Landkreis Osterholz. Dass ab dem gestrigen Montag wieder trainiert werden darf, das war mittlerweile hinlänglich bekannt gewesen. Doch auch am Montag fragten sich viele (vor allem Jugendfußballtrainer) noch immer: Was ist denn jetzt genau erlaubt? Denn eine korrigierte Pressemitteilung des Niedersächsischen Fußballverbandes hatte sich am Sonntagabend wie ein Lauffeuer verbreitet. Darin sprach der NFV nämlich davon, dass es im Jugendfußball bis zum Alter von 14 Jahren keinerlei Kontaktbeschränkungen geben würde und verwies diesbezüglich auf die am Freitag aktualisierte niedersächsische Corona-Verordnung.

Konkret heißt es in jenem entscheidenden Passus: Über Absatz 3 Satz 1 Nr. 10 hinaus sind der Betrieb und die Nutzung öffentlicher und privater Sportanlagen unter freiem Himmel … zur Sportausübung durch Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von einschließlich 14 Jahren in nicht wechselnder Gruppenzusammensetzung von bis zu 20 Kindern und Jugendlichen zuzüglich bis zu zwei betreuenden Personen … zulässig. Für den NFV stand damit fest: Spielerinnen und Spieler bis einschließlich 14 Jahren dürfen unter Berücksichtigung der genannten Voraussetzungen unter freiem Himmel auch mit Kontakten Fußballspielen.

Das wiederum widersprach zunächst dem, was der Landkreis Osterholz auf seiner Homepage verkündet hatte. Dort war zunächst ausschließlich von kontaktfreiem Sport die Rede – auch bei den Kindern unter 14 Jahren. Doch auf Nachfrage der Sportredaktion gab es auch aus dem Kreishaus grünes Licht. So bestätigte Jana Lindemann, beim Landkreis zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Landratsangelegenheiten, die aktualisierte Pressemitteilung des NFV: „Da das Wort ‚kontaktlos‘ gestrichen worden ist, ist zum Beispiel Fußballtraining in dieser Altersgruppe unter den in der Verordnung genannten Voraussetzungen auch mit Körperkontakt möglich“, ließ Lindemann wissen.

Somit dürfen die Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahren nach fast fünf Monaten ohne geregelten Trainingsbetrieb endlich wieder auf den Platz. Die Nutzung von Umkleideräumen und Duschen ist natürlich bis auf Weiteres noch nicht zulässig. Ab dem frühestens für den 22. März ins Auge gefassten nächsten Öffnungsschritt soll dann gelten: Bei einer stabilen oder sinkenden Inzidenz von 100 oder weniger ist Freiluftsport, inklusive Kontaktsport und Fußball, für alle ohne Gruppenbeschränkung möglich. Aber: Es muss für alle Erwachsenen (und ab Ü15) ein tagesaktueller Schnell- oder Selbsttest vorliegen. Frühestens ab dem 5. April könnte dann auch diese Vorgabe kassiert werden – sofern es die Corona-Zahlen zulassen. Dann könnte Sport im Freien ohne Gruppenbeschränkung oder Test, sowie kontaktfreier Sport in der Halle erlaubt sein.

NFV-Präsident Günter Distelrath bekräftige noch einmal die Absicht des NFV, die Fußballsaison sportlich beenden zu wollen. „Wir haben die Hoffnung, dass dies gelingen kann. Unser Vorstand ist mit Blick darauf dem Wunsch aus den Kreisen gefolgt, einer optionalen Verlängerung des Spieljahres bis an den Beginn der Sommerferien zuzustimmen. Das schafft uns allen mehr Spielraum.“ In einem Video-Podcast brachte Distelrath seine Freude darüber zum Ausdruck, dass der von ihm, dem DFB-Präsidium und seinen Präsidentenkollegen der 21 DFB-Landesverbände geführte Austausch mit der Politik auf fruchtbaren Boden gefallen sei. „In den vergangenen Wochen haben wir intensive Gespräche mit der Politik geführt, um für den Amateurfußball zu werben. Manches scheint davon gehört worden zu sein. Jetzt sind wir gemeinsam gefordert, die nächsten Schritte zu gehen. Es gilt weiterhin: der schnellste Weg zurück auf den Fußballplatz ist, sich an die Spielregeln zu halten.“

Auf die kommenden Monate schaut der NFV-Präsident mit Zuversicht. Zum einen wegen der Aussicht, „durch Impfungen, Tests oder dem Wetter mit besseren Rahmenbedingungen rechnen zu können.“ Vor allem, so Günter Distelrath, „aber mit Blick auf unsere Vereine. Auf alle Mitglieder der Fußballfamilie, die den Fußball mit Kreativität, Verantwortungsbewusstsein und Leidenschaft am Leben halten.“