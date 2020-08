Landkreis Osterholz. Die Entscheidung ist gefallen. Die Tischtennis-Saison wird in der kommenden Woche pünktlich starten. Hierüber informierte das Präsidium des Tischtennis-Verbandes Niedersachsen am Donnerstag auf seiner Homepage. Eine normale Spielzeit steht den Vereinen angesichts der Pandemie natürlich dennoch nicht bevor. Aus dem Training bekannte Hygienestandards wie Desinfizieren, kontinuierliches Lüften, Dokumentationspflicht und das Unterlassen von Handshakes werden auch den Wettkampfbetrieb kennzeichnen.

Die größte Änderung findet sich aber im Spielsystem wieder, da auf Doppel aufgrund der nicht ausreichenden Abstandshaltung verzichtet wird. Stattdessen werden alle Einzel des Spielbogens jedoch ausgetragen, damit vor allem Herren nicht lediglich für ein Match eine möglicherweise weite Anreise auf sich nehmen müssen. Im Klartext: Eine Begegnung wird nicht wie bisher beim entscheidenden Siegpunkt für ein Team abgebrochen, sondern auch noch fortgesetzt, wenn der Gewinner bereits feststeht. Ein Ergebnis zwischen 12:0 und 6:6 ist folglich sowohl bei Damen als auch Herren zukünftig möglich.

Während Zuschauer eine Partie verpflichtend mit dem Mund-Nasen-Schutz verfolgen, spricht der Verband für Schiedsrichter und pausierende Mannschaftskollegen lediglich eine dringende Empfehlung aus. Auf Ordnungsgelder verzichtet der Verband 20/21 weitestgehend, um Mannschaften, die aus Angst vor einer Infektion zu einem Spiel nicht antreten wollen, nicht zusätzlich zur Kasse zu bitten. Eine Spielabsage geht allerdings gleichzeitig mit einer Niederlage einher, das Zurückziehen einer Mannschaft entsprechend mit dem automatischen Abstieg.

Befindet sich übrigens ein Akteur nachweislich in häuslicher Quarantäne, muss das Punktspiel verlegt werden. Alle aufgestellten Regelungen gelten lediglich für die Hinrunde. Der Verband, der sich einen Abbruch der Saison jederzeit vorbehält, will in der Rückserie mit Blick auf das Pandemiegeschehen möglicherweise Anpassungen vornehmen.