Landkreis Osterholz. „Man kann eben nur nach dem Motto verfahren: Langfristig planen und wenn nötig, kurzfristig absagen“, bemerkt der Presse-Referent des Bezirksschützenverbandes Osterholz, Georg Veltl.

Der Sportleiter des Bezirksschützenverbandes Osterholz, Gerd Cordes, habe mitgeteilt, dass man versuchen wolle, allen motivierten Sportschützen die Teilnahme an den Bezirksmeisterschaften zu ermöglichen, informiert Veltl. Da die Kreismeisterschaften zum Großteil ausgefallen sind, sollen die Schützen auch ohne Vorqualifikation zum Wettbewerb zugelassen werden. „Die Vereine sind aufgefordert, jetzt die Startkarten der interessierten Schützen an den Bezirk zu senden, sodass Anfang des Jahres 2021 die Startpläne ausgearbeitet werden können“, so Veltl. Den Beginn machen am Wochenende des 27. und 28. Februar die Luftdruck-Wettbewerbe, also diejenigen mit der Luftpistole (LP) und dem Luftgewehr (LG).

„Diese finden so früh statt, da der Meldetermin für die Landesmeisterschaften in den Luftdruckdisziplinen bereits am 11. März ist. Er ist vielleicht zu früh, denn man muss nicht unbedingt ein ausgewiesener Pessimist sein, um sportliche Amateur-Wettbewerbe so kurz nach den Lockerungen über die Feiertage nicht ernsthaft in Gefahr zu sehen“, erklärt Georg Veltl. Die Gefahr, dass gerade zu dieser Zeit die Infektionszahlen wieder steigen, sei groß. „Denn darin bleiben sich die Sportschützen treu: Sie wollen keine Anlässe für Hotspots bilden, die die Gesundheit der Beteiligten und Unbeteiligten in Gefahr bringt“, lässt Veltl wissen.

Besser sieht es wahrscheinlich für die Kleinkaliber-Disziplinen und die Pistolendisziplinen aus. Hier ist der Meldetermin für die Landesmeisterschaften erst Anfang Mai. Der Pistolenreferent Wolfgang Kallen hat sich noch nicht auf Termine festgelegt. „Interessierte Schützen müssen hier immer wieder mal die Webseite des Bezirks aufsuchen und sich kundig machen, wie die Termine für die Wettbewerbe kommen. Man muss einfach auf Zeit spielen und die Termine so weit wie möglich in die Jahreszeit verlegen, die niedrigere Infektionszahlen erwarten lässt, oder wenn Impfungen weitere Sicherheit in das tägliche Leben und damit auch den Amateur- und Freizeitsport bringen“, urteilt Veltl.

Ansonsten bekämen die Schützen jetzt so langsam einen Lagerkoller. „Alle möchten, dass es bald irgendwie losgeht. Glücklich schätzen sich gerade noch die, die auch Jäger sind und noch die Möglichkeit haben, auf verschiedenen entsprechend zugelassenen Anlagen zu trainieren“, erklärt Veltl. Die LG- und LP-Bezirksklassen sowie die LG-Landesverbandsliga mit dem SV Wörpedorf und dem SV Beverstedt pausieren gerade wegen der Corona-Krise und werden nach derzeitigem Stand bis zum geplanten Abschluss im Januar beziehungsweise Anfang Februar voraussichtlich nicht wieder aufgenommen.

Das Präsidium des Nordwestdeutschen Schützenbundes vereinbarte gerade in einer Online-Sitzung, Anfang Januar über die Fortführung der Ligawettkämpfe abschließend entschieden zu wollen. Die Bogen-Ligen waren bereits vor dem geplanten Beginn im Oktober abgesagt worden.