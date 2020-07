Stefan Segelken. (FR)

Herr Segelken, wie sieht Ihr neuer sportlicher Alltag aus, und in welchen Bereichen empfinden Sie persönlich noch die größten Schwierigkeiten?

Stefan Segelken: Wir dürfen seit drei Wochen wieder tanzen. Natürlich im eingeschränkten Betrieb, lediglich fünf Paare sind pro Gruppe erlaubt. Anfangs durften nur Paare aus demselben Haushalt kommen, sodass Jugendliche, die üblicherweise alleine oder in Cliquen erscheinen, noch länger warten mussten. Mittlerweile wurde dies aber gelockert. Eine Maskenpflicht besteht nur beim Betreten oder Verlassen des Saals, beziehungsweise beim Gang zur Toilette. Auch die Abstandspflicht ist nur gegenüber mir und den anderen Paaren zu beachten, den eigenen Tanzpartner darf man natürlich im Arm halten. So gibt es zu früher eigentlich nur eine große Veränderung. Wir mussten aufgrund der kleinen Gruppen mehr Zeiten anbieten, sodass die Teilnehmer anstatt 90 Minuten nur noch 45 Minuten tanzen können, aber dabei ja auch noch etwas lernen wollen. Das ist auch für mich als Lehrer eine große Herausforderung, da ich mein Programm sehr zusammenstauchen muss. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, irgendwie läuft alles schon besser als zunächst gedacht.

Es gibt pauschal gesagt wirklich sehr viele Regeln zu beachten, die man nicht alle in Gänze nachvollziehen kann. Ich denke, dass man manche mit gesundem Menschenverstand noch einmal überarbeiten sollte. Zum Beispiel bin ich eher ein Freund von der Abstandshaltung als von der Maske, die ja ohnehin nur bedingt einen Schutz darstellt.

Ich bin seit elf Jahren auch hauptberuflich Tanzlehrer, vermisste daher in erster Linie den Kundenkontakt und selbst auf dem Parkett zu agieren, was ich mit großer Leidenschaft tue. Mein Hobby und gleichzeitig den Beruf über so einen langen Zeitraum nicht ausüben zu können, war sehr schwierig. In dieser Zeit habe ich Trainingsvideos gedreht, aber die Kamera gibt einem nun mal wenig Rückmeldung. Ansonsten hat mir gefehlt, griechisch essen zu gehen oder mir mit Freunden mal einen kleinen Umtrunk zu gönnen. Allerdings bin ich ohnehin nicht häufig auf der Piste. Wenn man abends ständig als Entertainer unterwegs ist, ist es auf der heimischen Couch auch sehr schön. Heutzutage wird von uns immer mehr Leistung verlangt, sodass diese Entschleunigung durchaus guttat. Ich werde mir weiter aktive Ruhezeiten nehmen, von alleine kommen sie nun mal nicht.

Die Maskenpflicht beim Einkaufen fällt mir natürlich ein. Ansonsten umarmt man seine Freunde noch nicht wieder wie früher, die Gefahr schwebt halt schon noch in den Köpfen mit. Beim Tanzen ist die Nachfrage zum Glück gleich geblieben. Wir haben im Verein etwa 60 Paare, von denen 50 Prozent altersbedingt zur Risikogruppe zählen. Tatsächlich sind bis auf drei bis vier Paare aber alle wieder dabei, und es gab auch in unserer Abteilung keine Kündigungen. Wir haben sehr solidarische Mitglieder, die trotzdem ihre Beiträge weiterbezahlt haben. Auch ich bekam erfreulicherweise weiterhin mein Gehalt.

Zur Person

Stefan Segelken,

38 Jahre alt, Tanzlehrer beim TV Falkenberg

Weitere Informationen