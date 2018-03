Präsentierte sich im Heimspiel gegen den TSV Bassen nicht gerade als sattelfestes Bollwerk: Die Defensive des VSK Osterholz-Scharmbeck (hier auf einem Archivbild im Spiel gegen den FC Verden). (Björn Hake)

Osterholz-Scharmbeck. Die quälend lange Winterpause scheint den Fußballern des VSK Osterholz-Scharmbeck nicht wirklich gut bekommen zu sein: Im ersten Bezirksliga-Spiel des Jahres unterlagen die Kreisstädter dem TSV Bassen nach enttäuschender Leistung mit 1:3 (1:1) und blieb dabei vieles schuldig. Dementsprechend verärgert war VSK-Coach Torsten Just nach der Auftaktpleite: „Das war über die gesamte Spieldauer ein absoluter Grottenkick. Bassen war zwar auch nicht gut, aber dennoch geht der Sieg letztlich in Ordnung, da wir nichts von dem umsetzen konnten, was wir uns vorgenommen hatten“, bemängelte Torsten Just den Auftritt seiner Truppe.

Von Beginn an fehlte dabei im Offensivspiel jegliche Genauigkeit, sodass selten einmal Torgefahr entwickelt werden konnte. „Jeder zweite Pass von uns war weg, das war ein echtes Fehlpassfestival und so kannst du eben keine Spiele gewinnen“, haderte Just mit der mangelnden Präzision im Spielaufbau. Doch nicht nur bei eigenem Ballbesitz haperte es am Mittwochabend im Spiel des VSK, auch in der Defensive fehlte es an allen Ecken und Enden. „Wir haben zwar die Diagonalbälle weitgehend unterbunden, waren dafür aber zu weit von den Gegnern weg, nicht aggressiv genug und verloren daher auch die meisten zweiten Bälle. Eigentlich wollten wir früh Druck auf den Gegner ausüben, aber das hat nicht geklappt“, bilanzierte Just.

Fehler vor dem Gegentor

Dennoch hätte seine Mannschaft sogar in Führung gehen können, Dennis Knecht vergab jedoch eine aussichtsreiche Abschlusschance. Stattdessen gerieten die Hausherren nach 17 Spielminuten in Rückstand – und halfen dabei kräftig mit. Durch einen katastrophalen Fehlpass an der Mittellinie wurden die Gäste zum Kontern eingeladen, Daniel Wiechert nahm dies dankend an und vollstreckte eiskalt zur Bassener Führung. Immerhin kam der VSK schnell zurück, da Mohamed Taha sich nur zwei Minuten nach dem Rückstand ein Herz fasste und aus 20 Metern abzog.

Der Ball wurde noch leicht abgefälscht und landete so im Netz. Viel Sicherheit gab dieser Treffer den Gastgebern allerdings nicht, stattdessen konnten sie sich bei ihrem Schlussmann Alexander Janosch bedanken, dass er mit zwei guten Paraden einen weiteren Gegentreffer vor der Pause verhinderte. Nach dem Seitenwechsel wurde das Team um den solide aufspielenden Neuzugang Hussain Taha dann zwar aktiver, bei allen Bemühungen blieb das Spiel aber zu fehlerhaft und die eher zufällig kreierten Chancen durch Joshua van Osten und Alexander Sieve verstrichen ungenutzt.

Auf der Gegenseite konnten die Gäste so nach einem abermaligen Fehlpass erneut in Führung gehen, wieder war Wiechert zur Stelle und verwertete eine Flanke von der rechten Seite (65.). Nur fünf Minuten später sorgte Christoph Derichs dann für die Entscheidung – wenngleich aus mehr als abseitsverdächtiger Position. „Der stand meiner Meinung schon recht deutlich im Abseits, aber darüber müssen wir nicht jammern. Das Spiel haben wir aufgrund unserer Leistung verloren. Das müssen wir in den nächsten Spielen einfach besser machen“, blickte Just trotz des ernüchternden Starts bereits auf die anstehenden Aufgaben.