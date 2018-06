„Kurz nach dem Spielende sind wir natürlich frustriert, aber man muss gucken, wo wir herkommen und was wir erreicht haben. Mit etwas Abstand kann dann auch die Vizemeisterschaft als ein riesiger Erfolg angesehen werden. In Weißenfels wird seit 25 Jahren top Arbeit geleistet, und das zahlt sich aus. Sie haben das Spiel und den Titel verdient gewonnen“, sagte TVL-Coach Remo Hubacher zeigte sich damit kurz nach dem Finale als guter Verlierer.

Dabei waren die „Wölfe“ im Rückspiel keineswegs das schlechtere Team, allerdings waren die Gäste in puncto Effizienz und Cleverness das entscheidende Quäntchen unterlegen. So ging Weißenfels nach einer temporeichen Anfangsphase mit guten Chancen auf beiden Seiten in der 6. Minute in Führung: Max Blanke veredelte einen schnellen Angriff über mehrere Stationen.

Davon ließen sich die tapferen Lilienthaler um Miro Siljamo aber nicht beirren und erspielten sich weiterhin Gelegenheiten. Allerdings endeten die Angriffsbemühungen zumeist beim gut aufgelegten Keeper Tobias Köstler im Tor des UHC. Stattdessen zeigte die bärenstarke erste Angriffsreihe der Hausherren ihr Potential: Binnen 60 Sekunden erhöhten die starken Skandinavier Harri Naumanen und Ansi Soini auf 3:0 und sorgten so doch für einen erheblichen Dämpfer der Lilienthaler Hoffnungen.

„Wir haben alle dran geglaubt, haben aber die erste Reihe des Gegners nie in den Griff bekommen und unsere Chancen nicht genutzt. Dann liegst du hier eben schnell zurück“, erklärte Hubacher. Von dieser Führung beflügelt wurde der Serienmeister aus Sachsen-Anhalt im zweiten Abschnitt überlegener und zog durch Konter und in Überzahl auf 6:0 davon. Erst zur Hälfte des Mitteldrittels jubelten auch die Lilienthaler einmal: Nach Assist von Mark-Oliver Bothe traf Dennis Heike mit einem sehenswerten Fernschuss.

Nachdem Weißenfels noch einmal zurückgeschlagen hatte, sorgte Miro Siljamo aus dem Halbfeld für den zweiten Treffer. Bei diesem 2:7-Rückstand vor den letzten 20 Minuten dieser Bundesligasaison zeigten die „Wölfe“ dann noch mal ihr Kämpferherz und ihre tolle Moral, die sie seit Jahren auszeichnet und erfolgreich macht. Trotz des aussichtslosen Ergebnisses ließen sich die Gäste nicht hängen, spielten weiter offensiv und verdienten sich so zumindest im Schlussabschnitt ein 2:2. Janos Bröker und Mark-Oliver Bothe brachten den TVL durch frühe Treffer sogar kurzzeitig auf drei Tore heran, in einer fragwürdigen Unterzahlsituation kassierten die aufmachenden Lilienthaler aber einen weiteren Treffer und mussten zwei Minuten vor dem Ende den Schlusspunkt von Martin Brückner hinnehmen. Remo Hubacher blieb dennoch kämpferisch:

„Wir werden aufstehen und nächste Saison wieder angreifen.“

TV Lilienthal: Spöhle, Minnermann, Brinkmann, Osmers, Bauer, Grabau, Siljamo, Heike, Bothe, Janos Bröker, Kleinhans, Akman, Niklas Bröker, Grönvall, Appenrodt, Diaz de Armas, Lange, Waldmann, Stierle, Hallerstede.

