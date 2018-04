War, ist und bleibt ein "Zebra": der vielumworbene Torjäger Finn-Niklas Klaus. (Werner Maass)

Finn-Niklas Klaus: Ich gebe zu, dass es eine sehr schwierige Entscheidung für mich war und ich mir viele Gedanken gemacht habe. Ausschlaggebend war für mich letztendlich der große Zusammenhalt im Team. Auch als wir in dieser Saison mal eine kleine Krise hatten, haben alle an einem Strang gezogen. Bei uns hat unser Ex-Trainer Christian Hasloop einen Prozess angeschoben, den Eric Schürhaus nun fortsetzt. Mein Part in dieser Entwicklung ist noch nicht vollzogen.

Ich möchte hier keine Namen nennen. Aber es war sogar ein konkretes Angebot eines Oberligisten dabei. Als junger Spieler muss ich aber abwägen, ob ein solcher Schritt nicht zu früh kommt. Es gibt genügend Beispiele von Spielern, die zu früh zu einem höherklassigen Klub wechseln und dann dort auf der Bank versauern. Das möchte ich mir ersparen.

Ja, das stimmt. Erik Köhler ist ein Beispiel dafür, dass man es auch schon in sehr jungem Alter packen kann. Ich würde es mir auch jetzt schon durchaus zutrauen, in einer höheren Liga zu spielen. Aber ich möchte erst noch ein wenig an meinen Defiziten arbeiten, um dann mit noch mehr Elan in der Landesliga oder vielleicht in einer noch höheren Liga anzugreifen.

Ich muss zum Beispiel noch an meinem Defensivverhalten arbeiten. Außerdem stellen unsere Gegner in der Bezirksliga mittlerweile alle einen Spieler ab, der sich nur um meine Bewachung kümmert. Da kann ich mich noch besser im Eins-gegen-Eins profilieren. Das wird mir auch in der Landesliga oder in welcher Liga auch immer zu Gute kommen.

Ja, das ist sowohl in dieser Saison als auch perspektivisch das Ziel unserer Mannschaft. Der Spitzenreiter FC Verden 04 besitzt jedoch eine enorme Qualität und ist teilweise auch schon zu gut für diese Liga. Die Staffelleitung muss sich allerdings die Frage stellen, ob man noch von Chancengleichheit sprechen kann, wenn eine Mannschaft, die über einen Kunstrasenplatz verfügt, zum Teil acht Spiele mehr als wir auf dem Konto hat. Deshalb wird die Tabelle auch erst in drei bis vier Spielen so einigermaßen aussagekräftig sein. Für uns wäre es aber kein Beinbruch, nicht aufzusteigen.

Ich habe in der Tat mit „Heini“ darüber gesprochen. Er hat schließlich auch viele Jahre in Hambergen gespielt, ehe er sich dann für zwei Jahre dem SV Blau-Weiß Bornreihe anschloss. Dennis hat mir dazu geraten, zu bleiben. Er ist sich sicher, dass auch im nächsten Jahr wieder interessante Angebote anderer Klubs kommen. Wenn ich dann gehe, ist mir auch niemand böse.

Er ist für mich genau wie Jorit Bierwald ein Vorbild in Sachen Einsatz. Ich kann auch noch viel von „Heini“ lernen. Deshalb freue ich mich auch darauf, wieder mehr mit ihm zusammen in der Spitze zu spielen. In den vergangenen Monaten ist es ja leider wegen seiner Verletzungen nicht so oft dazu gekommen.

Nein. Ich bin zwar ein sehr ehrgeiziger Typ. Aber wenn wir den Aufstieg verpassen sollten, kann ich auch in der Bezirksliga noch viel lernen. Mit den Landesligisten TSV Etelsen und dem TSV Ottersberg könnten in der nächsten Serie auch noch starke Teams dazukommen. Die Qualität der Liga wird also eher noch höher.

Ja. Aber vielleicht kann ich ja auch mit Hambergen in der nächsten Saison in der Landesliga antreten. Die Bornreiher sind da unser Vorbild. Die sind vor zwei Jahren auch mit einer sagenhaften Rückrunde noch in die Oberliga aufgestiegen. Außerdem gehe ich im Sommer in mein drittes Ausbildungsjahr als Industriekaufmann. Da möchte ich mich im Frühjahr 2019 dann ganz auf meine Abschlussprüfung konzentrieren. Das war auch ein Grund dafür, in Hambergen zu bleiben.

Ja, auf jeden Fall. Für mich war es auch wichtig, dass Simon Küstner zugesagt hat. Er ist schließlich ein wichtiger Bestandteil unserer Abwehr. Wir haben eine sehr gute Mischung aus jungen und erfahrenen Spielern. Wir haben auch unsere drei Neuzugänge aus Wallhöfen und die beiden aus Buschhausen gut integriert und machen auch außerhalb des Platzes viel zusammen. Die jungen Spieler werden auf dem Rasen immer abgebrühter.

Zur Person

Finn-Niklas Klaus

ist der Goalgetter beim FC Hambergen. Der 20-Jährige stammt aus der Jugend des TV Axstedt und macht in der kommenden Saison sein Jahrzehnt bei den „Zebras“ voll. Klaus absolviert eine Ausbildung zum Industriekaufmann bei ArcelorMittal.

Zur Sache

Der Bezirksligist FC Hambergen freut sich über die Zusagen sämtlicher Spieler für die neue Saison und vermeldet auch bereits seinen ersten Neuzugang. Mittelfeldspieler Marc-Lennard Uhlhorn wechselt vom Ligarivalen SV Lilienthal-Falkenberg zu den „Zebras“. Der 24-Jährige hatte davor bekanntlich für den SV Blau-Weiß Bornreihe gekickt. Mit Andy Helck steigt zudem ein weiterer ehemaliger Bornreiher als Co-Trainer von Coach Eric Schürhaus ein. Bis zum Sommer 2017 war Helck als Torwart-Trainer beim TSV Wallhöfen tätig.

„Über die letzten beiden Zusagen von Finn-Niklas Klaus und Simon Küstner freue ich mich ganz speziell, weil ich aus den vielen Gesprächen weiß, wie sehr es sie reizt, sich in einer höheren Liga zu beweisen und wie sehr andere Klubs um sie gebuhlt haben“, teilte Eric Schürhaus mit. Weitere Verstärkungen seien geplant. „Die Tatsache, dass wir für die kommende Saison ausschließlich punktuelle, qualitative Neuzugänge zu verzeichnen haben und uns alle Spieler treu bleiben, macht mich ganz besonders stolz. Das ist ein ganz wichtiges Zeichen an die Konkurrenz und für die Weiterentwicklung meines Teams. Diese Treue und Identifikation mit dem Verein ist der perfekte Beleg dafür, dass unser eingeschlagener Weg weiter Früchte trägt“, sagte Schürhaus. KH