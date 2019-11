Die Ritterhuder Voltigiererinnen (hier ein Archivbild mit Gisa Sternberg und Linda Otten, links) konnten auch beim Deutschen Voltigier-Pokal im Landgestüt Zweibrücken auf sich aufmerksam machen. (TC Tempo Ritterhude)

Ritterhude/Zweibrücken. Denn völlig überraschend qualifizierten sich sowohl die Gruppe als auch das Ritterhuder Duo für das Finale und beendeten das Turnier mit den sehr zufriedenstellenden Plätzen sieben und sechs.

In Zweibrücken hat die M**-Gruppe und das neu aufgestellte Duo um Gisa Sternberg und Linda Otten bewiesen, dass sie sich auch bundesweit zwischen den Voltigierern behaupten können. Das Ritterhuder Voltigierpferd Espresso zeigte sich das ganze Wochenende unerschrocken vor der beeindruckenden Kulisse in der Halle des Landgestüts, sodass die Gruppe die gesamte Leistung sehr gut abrufen konnte. „Die Pflichtübung am Freitag war wahrscheinlich die beste unserer Saison“, lobte Longenführerin und Trainerin Conny Ammermann das Team. Von 26 Gruppen, daraus drei aus dem Land Hannover, landete der RC Tempo nach der zweiten Qualifikationsprüfung auf Platz 13 und schaffte somit als letzte Mannschaft den Sprung in die Finalrunde am Sonntag.

„Wir sind dann völlig entspannt, und mit dem Motto 'Wir wollen Spaß haben' in den Finalumlauf gestartet. Die Gruppe hatte mit der Finalqualifikation ihre Ziele schon erreicht“, berichtete Ammermann. Doch auch im Finalumlauf konnten die Voltigiererinnen abliefern. Nach den Qualifikationsprüfungen befand sich die Gruppe noch auf Platz neun, in der Siegerehrung dann die Überraschung: Platz sieben in der Gesamtwertung für den RC Tempo Ritterhude. Für Ritterhude turnten Gisa Sternberg, Theresa und Linda Otten, Ann-Kathrin Niebank, Jette Scholz, Nele Kahl, Kira Spratte und Anna Torner.

Zwischenziel

Auch das Duo konnte trotz eines kleinen Patzers am Ende der Kür der ersten Wertungsprüfung in der Gesamtwertung letztlich den sechsten Platz von 18 startenden Paaren belegen. Außerdem schnitt das Voltigierpferd Espresso mit der Note 7,4 in der Einlaufprüfung als bestes Pferd ab. Trainerin Ammermann freute sich riesig über den Erfolg: „Die beiden wollten die Kür in der zweiten Prüfung unbedingt noch einmal ganz fehlerfrei turnen, was auch gelang. Mit dieser Leistung kann unser Duo sehr zufrieden sein.“

Im vergangenen September konnte sich die M**-Gruppe der Ritterhuder Voltigiererinnen durch eine Sichtung auf dem Voltigierturnier des Wurster Reitclub in Dorum für den Deutschen Voltigier-Pokal qualifizieren. Der DVP im Landgestüt Zweibrücken ist für die M-Gruppen der Voltigierer vergleichbar mit den Deutschen Meisterschaften anderer Sportarten. „Am Voltigier-Pokal nehmen die besten Gruppen aus ganz Deutschland teil. Daher war allein die Qualifikation für unsere Gruppe ein Riesenerfolg“, betonte Conny Ammermann. Vor allem Voltigierpferd Espresso sorgte für große Emotionen: „Vor zwei Jahren haben wir uns schon einmal mit diesem Pferd für den DVP qualifiziert. Kurz zuvor wurde er krank und es war lange unklar, ob er überhaupt wieder gesund werden würde. Mit ihm so erfolgreich in Zweibrücken gewesen zu sein ist für die die gesamte Voltigierabteilung sehr emotional“, sagt Ammermann.

Das Ritterhuder Duo hatte in der vergangenen Saison gerade erst Premiere. Obwohl Gisa Sternberg und Linda Otten sich in Dorum mit einer sicheren Kür den ersten Platz sicherten, kam die Nominierung für den DVP überraschend. „Das Duo auf die Beine zu stellen war eine ziemlich spontane Idee. Wir haben nicht damit gerechnet, dass es in unserer ersten Saison auf Anhieb so gut läuft“, bestätigt Linda Otten den erfolgreichen Einstieg in das Doppel-Voltigieren.