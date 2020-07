Hagen. Bereits in der vergangenen und mittlerweile abgebrochenen Spielzeit 2019/2020 hatte sich einiges beim HSV getan. Neben zahlreichen neuen Spielern und Rückkehrern gab es auch auf der Trainerbank ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten.

Henrik Puvogel kehrte nach zwei Jahren beim TV Schiffdorf zurück zu seinem Heimatverein und leitet nun als Spielertrainer das Geschehen auf und neben dem Feld – und das durchaus erfolgreich. Denn bis zum Corona-bedingten Abbruch lief es ziemlich gut für die Hagener Handballer.

Mit acht Siegen und nur einer Niederlage lag man auf Platz eins der Regionsliga West und steigt deshalb hochverdient in die Regionsoberliga auf, wo in der neuen Spielzeit ein gesicherter Mittelfeldplatz angestrebt wird. „Dabei setzen wir auf eine junge Mannschaft mit möglichst vielen Hagener Jungs, die Bock auf Handball haben und bereit sind, sich stetig weiterzuentwickeln“, sagt Henrik Puvogel, der Wert auf eine klare Spielidee in Angriff und Abwehr legt.

Auch in den männlichen Jugendmannschaften gab es zuletzt einen deutlichen Umschwung. „Wir achten vermehrt darauf, dass Spieler aus der eigenen Herren sich in den Verein einbringen und Jugendmannschaften trainieren. Denn ohne eine vernünftige Jugendarbeit ist es heutzutage quasi unmöglich eine gute Herrenmannschaft zu haben beziehungsweise aufzubauen“, berichtet Puvogel, der ebenso wie Phillip Elflein, Kolja Dunkelberg und Aaron Hüllenhagen noch als Jugendtrainer aktiv ist.