Hasko Schilling (links), hier auf einem Archivfoto bei den Bremer Landesmeisterschaften, hat die Mannschaft des TC Falkenberg schweren Herzens aus der Nordliga zurückgezogen. (Fr)

Falkenberg. Ein personeller Aderlass zwang die Verantwortlichen zum Rückzug. Die betroffenen Spieler gehen dabei zukünftig ganz verschiedene Wege.

15 Jahre lang spielte das Team um Kapitän Hasko Schilling ununterbrochen in der Regionalliga. Im vergangenen Sommer konnte der TCF den Abstieg jedoch nicht mehr vermeiden. Schon damals waren personelle Sorgen die Hauptursache für den sportlichen Abwärtstrend. „Wir verfügten verletzungsbedingt in der Regel nur über fünf Stammkräfte und mussten die Mannschaft immer wieder mit Akteuren aus der eigenen Zweiten auffüllen“, erinnert sich Hasko Schilling. Darunter litten die Ergebnisse und nicht zuletzt auch der Spaßfaktor. „Wir sind einmal über sieben Stunden nach Berlin gefahren, im Wissen, dass wir bestenfalls ein 1:8 erreichen konnten. Der Aufwand ist dann einfach frustrierend“, erzählt der 67-Jährige.

In den vergangenen Monaten ließ der Verein nichts ungenutzt, um das drohende Aus noch abzuwenden. Fusionen mit anderen Klubs standen genauso im Raum wie mögliche Neuverpflichtungen. „Wir haben bis Rotenburg und Hannover gesucht, leider ohne Erfolg“, berichtet Hasko Schilling. Die Lage verschlechterte sich zudem noch einmal, als Wolfgang Gallwitz und Igor Lustig aus Verletzungsgründen frühzeitig für den Sommer 2020 absagten.

Nach zwei Mannschaftssitzungen entschieden sich die restlichen Spieler einstimmig, das Team schweren Herzens aus der Nordliga zurückzuziehen. „Alles hat leider mal ein Ende“, meint Schilling und bedauert, dass ihr gemeinsames Ziel, noch ein paar Jahre bis zum Alter von 70 Jahren durchzuhalten, nicht geschafft zu haben. „Wir besaßen aber keine Perspektive mehr und wollten nun auch nicht ständig durchgereicht werden“, nennt die letztjährige Nummer eins weitere Gründe.

Während Reinhard Nolte in Falkenberg bleibt und der neue Spitzenspieler in der Oberliga wird, hat sich Klaus Hundrieser noch nicht entschieden, wie es für ihn persönlich weitergeht. Hingegen konzentriert sich Matthias Becker vorerst nur auf Turniere, Norbert Baumgardt und Igor Lustig schwingen zukünftig den Schläger in Bremerhaven. Einzig Hasko Schilling bleibt der Regionalliga erhalten und schließt sich vorerst für ein Jahr als neue Nummer vier dem Berliner Verein TC Grün-Weiß Nikolassee an. „Das wird sicherlich ein ganz schöner Aufwand“, gibt Schilling zu, „aber ich bin immer noch ehrgeizig und möchte meinem neuen Klub, der uns in der Vergangenheit auch häufiger geholfen hat, etwas zurückgeben.“

Ob Schilling dort jedoch absehbar überhaupt zum Einsatz kommt, ist mehr denn je ungewiss. Die 1. und 2. Bundesliga-Saison der Damen und Herren ist bereits komplett abgesagt worden, bei den Senioren finden die Mannschaftsmeisterschaften ebenfalls nicht statt. „Das darf durchaus als Fingerzeig gewertet werden. Realistisch gesehen werden wir auch im Juni noch nicht wieder anfangen können“, befürchtet Hasko Schilling abschließend.