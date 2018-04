Brenzlige Situation für die Hagener beim Freistoß im eigenem Strafraum, doch geht alles gut. (Christian Kosak)

Hagen. Tim Grundmann deutete mit beiden Daumen auf seine Rückennummer und feierte so das entscheidende Tor zum 3:1 seines FC Hagen/Uthlede im Topspiel der Fußball-Landesliga gegen den MTV Treubund Lüneburg (79.). Der Sieg gegen einen in etwa gleichwertigen Kontrahenten war aber ein hartes Stück Arbeit. „Ich finde nicht, dass hier die bessere Mannschaft gewonnen hat“, urteilte MTV-Trainer Michael Zerr. Dieser beglückwünschte sein Gegenüber Carsten Werde direkt nach dem Abpfiff aber fair zum Erfolg und wünschte schon mal Glück für die Oberliga.

„So weit sind wir aber noch lange nicht. Es warten noch sehr schwere Spiele wie das gegen den wiedererstarkten SV Bornreihe auf uns“, zeigte sich Hagens Nachwuchsspieler Erik Köhler wie ein alter Hase im Geschäft. Der junge Angreifer war mit zwei Toren und der genialen Vorlage für das 3:1 der Matchwinner.

Die Gäste verlangten dem Spitzenreiter von der ersten Minute an alles ab und hätten auch in Führung gehen können. Nach knapp einer Viertelstunde schoss Michel Klimmek aber erst einmal MTV-Keeper Lukas Broihan mit einem Schuss ins Gesicht für kurze Zeit k.o. Dann wurde es auf der anderen Seite turbulent. Der überragende Daniel Maass überwand FC-Torwart Yannick Becker. Doch Lars Janssen rettete auf der Linie und passte den Ball im Anschluss halb gewollt zu Becker. Dies wertete Referee Daniel Ballin als unerlaubte Rückgabe und entschied auf indirekten Freistoß im Strafraum. Maass legte für Tim Franke ab. Doch der führende Mann der Landesliga-Torjägerliste schoss Michel Klimmek an, der sich genau wie alle anderen Spieler auf die Torlinie gestellt hatte (20.).

180 Sekunden hiernach klingelte es auf der anderen Seite. Erik Köhler zog nach einer zu kurz abgewehrten Ecke von Kai Diesing unhaltbar mit rechts zum 1:0 in die linke Ecke ab. Wenige Sekunden später zielte Kai Diesing bei einem an ihm verschuldeten Freistoß knapp links vorbei. Im Anschluss ging es rauf und runter. In der 26. Minute visierte Lüneburgs Max Ratzeburg die Unterkante der Querlatte an. „Ich bin zwar nicht der Meinung, dass hier die schlechtere Mannschaft gewonnen hat, aber besonders beim Lattentreffer hatten wir natürlich auch Glück“, räumte Carsten Werde ein.

Justin Dähnenkamp prüfte kurz darauf Lukas Broihan. Im Gegenzug beförderte Daniel Maass einen Kopfball an den Außenpfosten. Die Grün-Schwarzen nutzten ihre Möglichkeiten einfach besser. Nach etwas mehr als einer halben Stunde spielte Kai Diesing schön Erik Köhler frei. Während Lukas Broihan die kurze Ecke zumachte, schloss Köhler wieder mit rechts in die lange Ecke zur Vorentscheidung ab. „Ich habe nach oben geschaut und mich dann wieder für die linke Ecke entschieden. Es ist aber nicht unbedingt meine Lieblingsecke“, teilte der Stürmer mit.

Daniel Maass verkürzte jedoch auf Zuspiel von Steffen Hattendorf nur sechs Minuten später auf 1:2. Nach 43 Minuten war Erik Köhler gezwungen, mal mit links abzuschließen. Das Spielgerät ging aber auch links am Tor vorbei. Sekunden vor dem Pausentee markierte Michel Klimmek das vermeintliche 3:1. Daniel Ballin gab den Treffer aber nicht und zeigte an, dass der Torwart vorher schon mit der Hand am Ball gewesen sei. Diese Entscheidung war aber durchaus diskussionswürdig.

Carsten Werde gefielen die Großchancen für den Gast im ersten Durchgang gar nicht und brachte zur zweiten Halbzeit mit Marlo Burdorf einen neuen Innenverteidiger für Lars Janssen. Werde bemängelte die Fehler seiner Mannschaft im ersten Abschnitt im Spielaufbau. „Diese Dinge haben wir aber in der Pause angesprochen und in der zweiten Halbzeit auch hinten kaum noch etwas zugelassen“, freute sich Carsten Werde.

Der MTV versuchte es noch häufiger mit langen Bällen und verzeichneten noch genau zwei nennenswerte Gelegenheiten. Der an diesem Tage glücklose Tim Franke zielte ans Außennetz (58.). Sieben Minuten hiernach scheiterte Daniel Maass zudem an Yannick Becker. Mehr brannte hinten bis auf einen zu ungenauen Schuss von Malte Meyer in der Nachspielzeit nicht an.

20 Minuten vor dem Ende wuchtete Innenverteidiger Christoph Müller die Kugel nach einem Eckball von Kai Diesing knapp über die MTV-Querlatte. Nach 79 Minuten war dann das 3:1 aber fällig. Lukas Boihan wehrte zunächst einen Schuss von Michel Klimmek ab. Dann legte Erik Köhler das Leder herrlich mit der Sohle auf Tim Grundmann ab, der ebenso sehenswert mit seinem Schlenzer in den linken oberen Winkel traf.

„Ich freue mich über die tolle Entwicklung von Erik Köhler. Er hat eine große Ballsicherheit, eine enorme Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor und zeigt seine Klasse gerade in solchen Spielen“, lobte Carsten Werde seinen Matchwinner. Immer, wenn das Spiel über Köhler lief, wurde es gefährlich. Er holte im zweiten Durchgang zahlreiche Freistöße heraus. Im ersten Abschnitt genoss Kai Diesing zudem seine ungewohnten Freiheiten in der Offensive.