Endlich ein Erfolg für Stefan Pankow und die Verbandsliga-Herren der TuSG Ritterhude. (Brockmann)

Ritterhude. Den Grundstein für diesen Premierenerfolg legten die Hammestädter eindeutig in den Doppeln. Die beiden Nachwuchskräfte Maxime Meger und Laurin Struß behielten dabei ebenso wie das routinierte Duo mit Lars Hausmann und Frank Mühlmann in fünf Sätzen die Nerven. André Binder und Stefan Pankow steuerten zudem einen 3:1-Sieg bei. „Starke Doppel sind stets elementar für uns, weil mit Rückschlägen im bärenstarken oberen Paarkreuz jederzeit zu rechnen ist“, berichtete TuSG-Kapitän Frank Mühlmann. Und so war es auch diesmal.

Meger verlor trotz einer ansprechenden Leistung am Ende deutlich mit 0:3 gegen Lüneburgs Florian Rathmann, der aber wohl auch zu den stärksten Akteuren der Liga zu zählen ist. Dafür konnte André Binder gegen den erst 17-jährigen Lars Elver dank seiner variierenden Aufschläge und weichen Vorhandtopspins trotz 2:11 im ersten Durchgang noch niederringen. Im mittleren Paarkreuz musste sich dann zwar Lars Hausmann gegen Lüneburgs Routinier Achim Storck mit 1:3 geschlagen geben, dafür rang Stefan Pankow dank einer äußerst souveränen Vorstellung Daniel Bomblat mit 3:0 nieder.

Im unteren Paarkreuz setzte sich der junge Laurin Struß, der den pausierenden Sebastian Heimbrock vertrat, gegen den lang aufgeschossenen Tim van Ackeren souverän mit 3:0 durch, dann verpasste Mühlmann am Nachbartisch gegen Lasse Hinrichs trotz einer 1:0- und 7:3-Führung jedoch die Vorentscheidung. Mit dem 6:3 war die Ausgangslage für die zweite Einzelrunde dennoch prächtig. Zwar musste sich zunächst auch Binder dem starken Rathmann geschlagen geben, doch dann zeigte Meger ein begeisterndes Spiel gegen Elvers, in dem sich der Ritterhuder mit 12:10 im Entscheidungssatz durchsetzte.

Wie wichtig dieser Zähler zum zwischenzeitlichen 7:4 war, wurde danach deutlich, als sowohl Hausmann als auch Pankow ihre zweiten Einzel schnell verloren geben mussten. Also musste TuSG-Kapitän Frank Mühlmann die Kastanien aus dem Feuer holen. Mit einer taktisch starken Leistung hielt er van Ackeren mit 3:1 auf Distanz, kurz darauf machte Laurin Struß mit einem souveränen 3:0 gegen Hinrichs den Sack endgültig zu. „Der Sieg gibt auf jeden Fall Selbstvertrauen für die beiden nächsten wichtigen Duelle mit Hittfeld und Hude II“, sagte Frank Mühlmann nach dem ersten Saisonerfolg.

Weitere Informationen

ESV Lüneburg – TuSG Ritterhude 6:9: Rathmann/van Ackeren – Meger/Struß 2:3 (11:5, 14:16, 11:13, 11:9, 7:11); Storck/Bomblat – Binder/Pankow 1:3 (6:11, 11:5, 8:11, 6:11); Elvers/Hinrichs – Hausmann/Mühlmann 2:3 (11:2, 4:11, 11:7, 6:11, 6:11); Rathmann – Meger 3:0 (11:7, 11:5, 13:11); Elvers – Binder 1:3 (11:2, 3:11, 11:13, 10:12); Storck – Hausmann 3:1 (6:11, 11:5, 11:7, 11:5); Bomblat – Pankow 0:3 (7:11, 5:11, 6:11); van Ackeren – Struß 0:3 (11:13, 12:14, 2:11); Hinrichs – Mühlmann 3:1 (8:11, 11:9, 11:4, 11:2); Rathmann – Binder 3:0 (11:7, 13:11, 11:7); Elvers – Meger 2:3 (6:11, 11:2, 6:11, 11:5, 10:12); Storck – Pankow 3:1 (11:5, 7:11, 13:11, 11:8); Bomblat – Hausmann 3:0 (11:7, 11:3, 11:5); van Ackeren – Mühlmann 1:3 (11:7, 10:12, 7:11, 5:11); Hinrichs – Struß 0:3 (7:11, 5:11, 5:11) FM