* Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden. Heute mit VSK-Juniorin Lucy Fleischer. (CARMEN JASPERSEN)

Name: Lucy Fleischer

Spitzname: -

Verein: C-Mädchen VSK Osterholz-Scharmbeck und U14 beim FCO

Alter: 13

Lieblingsposition (auf dem Sportplatz): Hinten rechts.

Lieblingsposition (im Leben): Immer und überall dabei.

Man erkennt mich an: Den Zurufen auf dem Spielfeld „Maschine“.

Mit diesen drei Worten würde ich mich beschreiben: Ehrgeizig, schnell, crazy.

Meine größte sportliche Leistung: Einladung vom NFV.

Die schlechteste Entscheidung, die ich in einem Spiel getroffen habe: Aus Wut vom Spielfeld gestampft.

Das mache ich als erstes, wenn ich ein Tor geschossen habe: Mich mit dem Team freuen.

Was ich in einem Fußballspiel immer machen wollte, aber mich nie getraut habe: Grätschen.

Notbremse oder Gegentor zulassen? Notbremse natürlich!

Werder oder HSV? Werder.

Meine Laufbahn als Filmtitel: „The Kicks“

Meine schlimmste Angewohnheit: Das müssen andere beurteilen und mir sagen.

Die Auszeichnung zum Weltfußballer geht an: Joshua Kimmich.

Und im Landkreis Osterholz geht sie an: Marie Kuper.

Wenn ich drei Wünsche frei hätte…: Endlich wieder Fußball spielen zu können; besseren linken Fuß; bei den Damen vom VfL Wolfsburg zu spielen.

* „Fragen, die sonst nie gestellt werden an Personen, die sonst nie gefragt werden“: Wir machen das Beste aus der Zwangspause im Sport und bringen Menschen in die Zeitung, die im „normalen Betrieb“ wohl niemals dort auftauchen würden. Das Ziel: Unsere Leserinnen und Leser in dieser tristen Zeit mit einem Lächeln in den Tag schicken.

