Ritterhude. Jetzt hat es auch die TuSG Ritterhude erwischt: Am achten Spieltag kassierten die Hammestädter im Topspiel beim TSV Bassen ihre erste Saisonniederlage in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 – nach einem gebrauchten Tag stand letztlich ein klares 1:5 (0:1) zu Buche. „Wir haben verdient verloren, am Ende allerdings um drei Tore zu hoch. Bassen hat jetzt auch keine überragende Leistung gezeigt, wir haben sie aber gleich mehrfach eingeladen“, bilanzierte TuSG-Coach Bastian Haskamp im Anschluss an die deutliche Pleite.

Jener Haskamp, dem einige Leistungsträger fehlten, hatte für die schwere Auswärtsaufgabe zunächst auf eine defensivere Taktik gesetzt. Die Hausherren agierten in der Anfangsphase dagegen druckvoll und belohnten sich dafür in der 13. Spielminute: Nachdem die TuSG-Defensive im Zentrum keinen rechten Zugriff bekam, zog Johannes Diezel aus 18 Metern ab. Komplett unhaltbar schien sein Schuss nicht zu sein, dennoch schlug das Leder hinter Meik Jeschin ein.

Da in der Folgezeit auch die Hausherren in erster Linie um eine kompakte Grundausrichtung bemüht waren, entwickelte sich ein ausgeglichenes Duell. Beide Abwehrreihen standen zumeist sicher und ließen kaum echte Großchancen zu. Eine Minute vor dem Pausentee gelang Tobias Böttcher dann aber doch der vermeintliche Ausgleich: Einen zu kurz abgewehrten Schuss von Niklas Kutz drückte er über die Linie. Der Ritterhuder Jubel hielt aber nicht lang an, Schiedsrichter Lukas Reineke (TSV Hohenhameln) entschied zum Entsetzen von Bastian Haskamp auf Foulspiel. „Ich habe da gar nichts gesehen. Der Schiedsrichter sagte mir, dass er sich nicht sicher war und das Tor daher lieber nicht gegeben hat. Dabei heißt es ja eigentlich, im Zweifel für den Angeklagten“, ärgerte sich Haskamp.

Auch im weiteren Spielverlauf fiel der Unparteiische durch einige fragwürdige Entscheiden auf, die Schuld an der Niederlage trug er aber nicht. „Heute kam alles zusammen, am Ende haben wir uns aber einfach zu viele individuelle Fehler erlaubt“, monierte Haskamp. Vor allem auf die zweite Halbzeit traf dies zu: Zwar hatte Noah Hilse direkt nach Wiederanpfiff eine aussichtsreiche Gelegenheit, nur eine Minute später erhöhte der ehemalige Lilienthaler Luca Bischoff aber ungestört auf 2:0 für Bassen (48.).

Auch vor dem vorentscheidenden dritten Treffer durch Luca-Ramon D’Agostino stimmte das Zweikampfverhalten der Gäste nicht (59.). Als dann 180 Sekunden später zwei Fouls an Ritterhuder Spielern nicht geahndet wurden und Diezel stattdessen seinen zweiten Treffer erzielte, verflog die letzte Hoffnung auf ein Comeback. Zu allem Überfluss ließ Meik Jeschin kurz darauf einen Schuss aus spitzem Winkel durchrutschen (67.) – eine Szene, die aus Ritterhuder Sicht irgendwie zu diesem Spiel passte. Und es sollte noch schlimmer kommen: Obwohl die Partie längst entschieden war, ließ sich Tobias Böttcher zu einem unnötigen Frustfoul hinreißen – Reineke zeigte die Rote Karte (78.). Merten Hellmann gelang knapp fünf Minuten vor Ultimo zwar noch der Ehrentreffer, die Laune hob das an diesem Tag aber auch nicht mehr. „Natürlich sind wir enttäuscht, aber das müssen wir jetzt schnell abhaken. Niederlagen gehören im Fußball eben dazu“, so Bastian Haskamp, dessen Team den TSV Etelsen zum nächsten Topspiel empfängt und es wesentlich besser machen will als in Bassen.