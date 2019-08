Pennigbüttel. Im Fußball gleicht sich alles während einer Saison aus. Sagt man jedenfalls. Beim SV Komet Pennigbüttel scheint sich dies schon am dritten Spieltag zu bewahrheiten. Nachdem der Bezirksligist in den ersten beiden Partien auch etwas glücklich den Platz als Sieger verlassen hatte, sprach Trainer Malte Jaskosch nach dem 0:1 (0:1) beim MTV Riede nun von einer unglücklichen Niederlage. „Ein Unentschieden wäre das gerechtere Ergebnis gewesen“, meinte der Komet-Coach nach Spielende.

Die letztlich entscheidende Szene der Partie spielte sich bereits in der 14. Minute ab. Ein gut getretener Freistoß erreichte Marc Lindenberg, der am zweiten Pfosten stehend zum Tor des Tages traf. Der Gegentreffer war für die Gäste insofern ärgerlich, weil „unsere Defensive sonst nichts zugelassen hat“, wie Coach Jaskosch hinterher festhielt. Allerdings musste sich sein Team den Vorwurf gefallen lassen, in der Vorwärtsbewegung nicht durschlagskräftig genug gewesen zu sein. Was auch daran lag, dass sich die Gäste mit der Spielweise der Rieder schwertaten. Das Auftreten der Hausherren bezeichnete Malte Jaskosch als „sehr nickelig“, mit diesem robusten Auftreten mussten die zum Teil noch jungen Gäste erst einmal klar kommen. Aber sie hatten durch Luca Boschen die große Chance zum Ausgleich auf dem Fuß, als der Komet-Akteur allein auf das gegnerische Gehäuse zulief, das Leder aber knapp vorbei setzte (35.).

Der MTV Riede blieb auch nach dem Seitenwechsel ein unbequemer Gegner, trotzdem besaßen die Gäste in Person von Murat Cengiz und Bonce Cifti weitere Chancen zum Ausgleich. Nachdem auch der eingewechselte Marcel Murken das Leder aus sechs Metern Torentfernung nicht unterbringen konnte (80.), schien Rene Thiel, der für die Schlussviertelstunde aufs Feld geschickt wurde, die Offensivbemühungen zu belohnen. Doch sein Treffer zwei Minuten vor Ultimo wegen wegen Abseits nicht anerkannt. Eine Entscheidung, die Trainer Jaskosch als „die Krönung“ bezeichnete. „Rene steht klar hinter seinem Gegenspieler“, begründete er. „Für einige Spieler war die robuste Spielweise von Riede ungewohnt“, so Jaskosch weiter, „und uns fehlte vorne der letzte Punch.“