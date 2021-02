Landkreis Osterholz. Die 20-Jährige triumphierte auf ihrem elfjährigen Hannoveraner Wallach Cooper im M-Springen mit steigenden Anforderungen ohne Fehler in einer Zeit von 59,22 Sekunden.

„Ich habe mich extrem über diesen Erfolg gefreut“, sagte Pauline Huber. Ihr Pferd habe wieder einmal richtig gut mitgearbeitet. Wegen des Schneesturms am Sonntag hatten einige gemeldete Konkurrenten den Weg nach Verden gescheut. „Aber gegen weniger Konkurrenz ist es oft noch schwieriger, sich zu beweisen“, gab Huber zu bedenken. Cooper habe nicht eine einzige Stange berührt, sodass ihr Vorsprung von mehr als drei Sekunden auf die zweitplatzierte Henrike-Sophie Boy vom RFV Hildesheim auf Aquarell Sun B und somit der Sieg nie in Gefahr geriet. Zuvor hatte Pauline Huber in einem anderen M-Springen bereits Rang drei ergattert. Ohne Abwurf in 58,55 Sekunden hatte die junge Reiterin zunächst sogar geführt. Doch dann zogen Jona Korries vom RV Rehagen-Hamburg auf Voll Süß (0/54,23) und Henrike-Sophie Boy auf Aquarell Sun B (0/57,07) noch an ihr vorbei. „Ich war dennoch so zufrieden mit unserer Leistung, dass ich ganz entspannt in das M-Springen mit steigenden Anforderungen gegangen bin“, verriet Pauline Huber.

Ihre Klubkollegin Lea Bergmann war auf ihrer siebenjährigen Hannoveraner Stute Fantastics Dern (0/42,27) als Sechste im E-Springen platziert. Auf ihrer fünfjährigen Hannoveraner Stute Perla K (0/45,45) verfehlte sie als Zehnte nur knapp eine Schleife. Der Triumph ging hier an Viktoria Hilger von der Sportförderung Löwen Classics auf Donna Clara ohne Fehler in 37,95 Sekunden. Auf Perla K erreichte Bergmann auch noch Rang 20 im E-Stilspringen mit 7,2 Punkten beim Sieg von Mette Demmler vom RV Zeven auf Caruso in der ersten Abteilung (8,6).

Die Profireiter und solche, die finanzielle Interessen mit dem Reitsport verfolgen, waren wieder auf der Urban-ClassX-Tour des RFV Holle-Wüsting unterwegs. Dabei nahm Fynn Müller-Rulfs vom RC Tempo Ritterhude zum neuerlichen Springturnier seinen Bruder und Vereinskollegen Eric Müller-Rulfs mit. Letzterer schrammte in einem M-Springen nur um Haaresbreite an einem Podestplatz vorbei. Auf seinem siebenjährigen Hannoveraner Hengst Choko blieb Eric Müller-Rulfs ohne Abwurf. In einer Zeit von 69,78 Sekunden verpasste er nur um etwas mehr als zwei Sekunden als Fünfter den Sprung auf das Treppchen. Philipp Schulze-Topphoff vom RFV Roxel gewann den Wettbewerb auf Corland (0/62,83).

Nicht so gut lief es für Eric Müller-Rulfs in einem weiteren M-Springen. Hier stieg Müller-Rulfs auf Choco vorzeitig aus. Sein Bruder Fynn Müller-Rulfs musste in dieser Prüfung auf seiner siebenjährigen Hannoveraner Stute Catalonia 15 Strafpunkte hinnehmen und verfehlte somit ebenfalls eine Schleife. Im M**-Zwei-Phasen-Springen belegte Fynn Müller-Rulfs in einem starken Teilnehmerfeld immerhin Platz 15 auf Catalonia. Dabei leistete sich der Ritterhuder im ersten Umlauf in einer Zeit von 44,07 Sekunden einen Fehler.

Im Stechen kam Fynn Müller-Rulfs dann zwar ohne Abwurf aus, kassierte dafür jedoch einen Strafpunkt für eine leichte Zeitüberschreitung in 44,33 Sekunden. Lennard Runge vom RFV Steller See siegte auf Capuccino mit zwei Mal null Fehlern in Zeiten von 45,38 und 28,98 Sekunden.

In einem S-Springen gab Fynn Müller-Rulfs auf seinem zehnjährigen Hannoveraner Wallach Cool Edition vorzeitig auf. Dabei setzte sich Daniela Theelen vom RV Oldenburger Münsterland auf Bankimoon (0/59,96) durch.