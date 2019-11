Im Bornreiher Vereinsheim kämpften 16 Teams um die erste eFootball- Kreismeisterschaft. (Michalsky)

Landkreis Osterholz. Der erste offizielle Osterholzer Kreismeister im E-Football steht fest. Am Mittwochabend setzten sich im Bornreiher Vereinsheim Jan-Hendrik Bosse und Arne Hering von der SG Platjenwerbe im Finale gegen das Duo Mirko und Yannik Schäfer vom TSV St. Jürgen mit 2:1 durch. Der dritte Platz ging an die Formation Marvin Alter und Robin Hilker (SV Blau-Weiß Borneihe), die sich im kleinen Finale gegen Oliver Zimmann und Sven Blumentritt (TSV Steden-Hellingst) ebenfalls mit 2:1 behaupteten.

Die drei Erstplatzierten werden den Fußballkreis Osterholz am 19. Januar 2020 in Hannover bei der zweiten Niedersachsenmeisterschaft vertreten. Kurioserweise startete der spätere Osterholzer Kreismeister aus Platjenwerbe mit einer vernichtenden 1:5-Niederlage gegen Steden-Hellingst ins Turnier, rollte dann aber das Feld mit einer Siegesserie von hinten auf und konnte am Ende doch noch triumphieren. Insgesamt kämpften 15 Teams um den Kreismeistertitel, die Spiele wurden auf Großbildleinwand übertragen und erfreuten sich besonders am Ende des Turniers einer tollen Kulisse, da sämtliche Teams bis zum Ende vor Ort blieben.

„Das war eine hochkonzentrierte Atmosphäre“, berichtete Organisator Fred Michalsky von einer regelrechten „Friedhofsstille“ im Bornreiher Vereinsheim. „Erst langsam löste sich die Spannung und der Torjubel hallte durch den Raum“, so Michalsky weiter. Der Kreisvorsitzende Eckehard Schütt nahm am Ende die Preisverleihung vor, Michalskys Dank ging vor allem an den Bornreiher Spartenleiter Dennis Böschen und den Vereinswirt Andre Wulf, die den Rahmen für die Veranstaltung maßgeblich mitgestaltet hatten.