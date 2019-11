Führte teils komfortabel, doch verlor sein Einzel: Ritterhudes Frank Mühlmann. (Brockmann)

Ritterhude. Der TSV Lunestedt II duelliert sich nicht nur mit dem TV Hude um die Meisterschaft in der Tischtennis-Verbandsliga der Herren, diese beiden Mannschaften sind auch qualitativ deutlich über dem Rest der Liga anzusehen. Es wäre also vermessen gewesen, aus Sicht der TuSG Ritterhude von einer Überraschung zu träumen. Die Hammestädter sollten nach der 3:9-Niederlage Recht behalten.

Zumal bei den Ritterhudern Lars Hausmann und Laurin Struß fehlten. Dafür rutschte Materialspieler Mark Uhlenhoff ins Gästeaufgebot. Sinnbild der momentanen Krise war das Doppel Binder/Pankow, das die TuSG in der Vergangenheit regelmäßig in Führung brachte, nun aber erneut patzte, wenn auch sehr unglücklich mit 9:11 im fünften Satz. So holten Maxime Meger und Frank Mühlmann, die bei ihrer gemeinsamen Premiere gut harmonierten, den einzigen Zähler in den Doppeln. Im ersten Einzel verpasste es Binder auszugleichen. Gegen Oldenstädt erwischte der Linkshänder den deutlich besseren Start, agierte dann aber zu passiv. Es waren Punkte, die Ritterhude benötigt hätte, um die Hausherren zumindest ins Grübeln zu bringen.

Die Einstellung stimmte aber. Nach Heimbrocks erwartbarer Niederlage gegen Depperschmidt verkürzten Pankow und Meger in der Mitte auf 3:4. Pankow bewies gegen Loockhoff seine ansteigende Formkurve. Parallel beeindruckte Meger gegen den überforderten Wilbrandt eindrucksvoll. Dass Uhlenhoff anschließend gegen Runge, der sich seinen Gegner schlau ausguckte, einen schweren Stand haben würde, war zu befürchten. Doch die Gäste schielten jetzt auf Mühlmanns Punkt gegen Lunestedts Youngster Strauß. Der Ritterhuder Kapitän ließ auch phasenweise wieder seine alte Klasse aufblitzen. Ein 5:1 und 8:6 im ersten Durchgang reichten ihm aber ebenso wenig wie ein komfortables 9:3 im zweiten Satz, um sich in diesem Match in Stellung zu bringen. Nach dieser unnötigen Niederlage wich der Glaube beim Außenseiter spürbar. Im oberen Paarkreuz war nichts zu holen, und auch Meger fand in Loockhoff seinen Meister und haderte dabei zusehends mit seinem neuen, schnelleren Holz, nachdem das alte Tage zuvor zerbrochen war.

Am Nikolausabend in Hundsmühlen gibt es für die TuSG aber keine Ausreden mehr, dort müssen statt ordentlichen bis guten Leistungen wieder Punkte folgen.

TSV Lunestedt II – TuSG Ritterhude 9:3

Wilbrandt/Uwe Runge – Heimbrock/Uhlenhoff 3:0 (11:5, 11:5, 11:8); Depperschmidt/Loockhoff – Binder/Pankow 3:2 (4:11, 11:6, 11:7, 4:11, 11:9); Oldenstädt/Strauß – Meger/Mühlmann 2:3 (7:11, 11:6, 7:11, 11:8, 6:11); Oldenstädt – Binder 3:1 (3:11, 11:8, 11:9, 11:8); Depperschmidt – Heimbrock 3:1 (7:11, 11:8, 11:8, 11:4); Loockhoff – Pankow 2:3 (13:11, 4:11, 4:11, 11:8, 9:11); Wilbrandt – Meger 0:3 (7:11, 8:11, 7:11); Uwe Runge – Uhlenhoff 3:0 (11:4, 11:4, 11:7); Strauß – Mühlmann 3:0 (11:8, 12:10, 11:5); Oldenstädt – Heimbrock 3:0 (11:3, 11:8, 11:6); Depperschmidt – Binder 3:0 (11:8, 11:8, 11:7); Loockhoff – Meger 3:1 (11:9, 11:7, 6:11, 11:9) FM