SV Komet Pennigbüttel, Vereinswappen, Wappen (Frei)

Das Weihnachtsfest ist gerettet. Zumindest bei den Fußballern des SV Komet Pennigbüttel. Denn bei zwei Siegen und 9:0 Toren aus den letzten beiden Partien des Jahres kann man wirklich uneingeschränkt zufrieden in die Winterpause gehen. Kurioserweise trifft dieses Fazit auch auf die ersten beiden Saisonspiele zu, als es ebenfalls zu sechs Punkten reichte. Zieht man diese zwölf Zähler allerdings vom aktuellen Punktestand der Lila-Weißen ab, wird klar, wie schwer die Zeit dazwischen war.

Vom dritten bis zum 15. Spieltag stolperten die „Kometen“ eher durch die Saison, als dass sie mit spielerischer Leichtfüßigkeit überzeugen konnten. Gerade einmal neun Zähler holte das Team von Trainer Malte Jaskosch aus diesen 13 Spielen – ohne Frage ist das die Bilanz eines Abstiegskandidaten. In welche Tabellenregionen die Pennigbütteler nun wirklich hingehören, wird also erst die Rückrunde zeigen. Doch im Umfeld der Mannschaft ist man optimistisch, dass die zweite Saisonhälfte besser verlaufen wird als die erste – wenn denn in der Vorbereitung mit hoher Quantität und Qualität trainiert wird. Und wenn die Ausfälle nicht mehr so zahlreich sind.

Zwar hat Jaskosch einen ausreichend großen Kader und erfreut sich auch an einer konstant hohen Trainingsbeteiligung, doch immer wieder fielen wichtige Schlüsselspieler aus. So hatten Tobias und Lars van Bree beide noch keine zehn Einsätze. Auch Jonas Krebs fiel lange verletzt aus, ebenso Bonce Ciftci. Immerhin nutzten mit Luca Boschen und Marcel Murken zwei junge Neuzugänge ihre Chancen. Und dann ist da ja auch noch René Thiel, der bei den letzten beiden Siegen mit vier Treffern maßgeblich am Erfolg beteiligt war.

Damit hat der 42-jährige Altmeister aufgezeigt, wo der Schuh vor allem drückt: nämlich in der Offensive. Die 26 Gegentore, die die Lila-Weißen bisher kassierten, sind durchaus spitzenplatzwürdig und besser als die Quote von Heeslingen, Hambergen oder Ritterhude. Doch 28 eigene Treffer sind einfach viel zu wenig. Wie gesagt: Wo die Reise der „Kometen“ wirklich hingeht, wird erst die Rückrunde zeigen.