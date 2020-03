Bleibt mit den VSK auf Platz zwei: Janina Böttcher (am Ball) (Sandra Brockmann)

Osterholz-Scharmbeck. Die Basketballerinnen des BC VSK Osterholz-Scharmbeck haben auch das Rückspiel gegen den Klassenprimus der Bezirksoberliga, Basketball Lesum Vegesack, verloren und können somit nicht mehr Meister werden. Um noch an den Nordbremerinnen vorbeizuziehen, hätten die Grün-Weißen das Topspiel mit 16 Punkten Vorsprung gewinnen müssen. Sie hatten jedoch mit 50:69 (18:34) das Nachsehen. „Leider fehlten uns aus beruflichen Gründen einige Spielerinnen, sodass wir nicht in Bestbesetzung in das Spitzenspiel gehen konnten“, bedauerte BC-VSK-Trainer Nils Kruse.

Sein Team sei dennoch hochmotiviert ins Match gegangen und habe auch einen guten Start erwischt. „Lesum reagierte jedoch prompt und änderte seine Verteidigungsart, mit der wir auch sofort zu kämpfen hatten“, stellte Kruse fest. Der Erste drehte den Spieß nach einem Rückstand am Ende des ersten Viertels noch zu einem 18:9 um. Im zweiten Viertel baute der Gast seine Führung trotz großer Gegenwehr des Zweiten durch einige Dreier aus. „Die Lesumer Rebound-Überlegenheit und die Treffsicherheit von außen waren hierfür ausschlaggebend“, betonte Nils Kruse. In der Pause mobilisierten die Gastgeberinnen aber noch einmal alle Kräfte und gestalteten ihre Angriffe im dritten Viertel strukturierter. „Die gesamte Mannschaft arbeitete hart auf beiden Seiten des Feldes und sammelte die Rebounds besser ein“, frohlockte Kruse. Im Angriff habe das Zusammenspiel zudem fortan hervorragend geklappt. Nach einem überragenden Lauf gewann das Heimteam das dritte Viertel mit 24:18 und brachte dem Gast somit die erste Schlappe in einem Viertel in der gesamten Saison bei.

„Unser Siegeswille war zurückgekehrt“, teilte Nils Kruse mit. Der enorme Kräfteverschleiß in Kombination mit bis dato wenigen Wechseln habe allerdings seinen Tribut gefordert. Der Favorit habe nun geschickt seine Vorteile ausgespielt und sei davongezogen. „Das deutliche Ergebnis spiegelt aber nicht ganz den Spielverlauf wider. Mit einem kompletten Kader und mehr Wechselmöglichkeiten hätten wir das Spiel mit Sicherheit noch etwas länger offen halten können“, versicherte Kruse. Er könne seine Mannschaft unabhängig von der Niederlage zu einer tollen Leistung und einem sicheren zweiten Platz beglückwünschen.. „Wir gratulieren aber auch den Lesumerinnen zu einer hervorragende Saison und einem verdienten Meistertitel“, erklärte Nils Kruse.

BC VSK Osterholz-Scharmbeck: Karina Bothe (16), Alena Böttjer (4), Janina Böttjer (7), Brunke, Simone Dannenbaum (3), Bea Hollenbeck, Joest (9), Kuschmitz (11), Eberhard.