Landkreis Osterholz. Etwas überrascht sei er schon gewesen, gibt Recep Divanoglu zu. Während die meisten Sportverbände weiterhin versuchen, einen geregelten Spielbetrieb zu ermöglichen, hat der Nordwestdeutsche Volleyball-Verband (NWVV) Nägel mit Köpfen gemacht. Die Saison ist ausgesetzt! „Die Fortsetzung eines geordneten Spielbetriebs ist perspektivisch nicht durchführbar“, erklärt der Verband in seiner Beschlussfassung. Die gilt von der Oberliga bis zu den Kreisklassen und schließt dabei auch den Jugendspielbetrieb ein.

Das bedeutet für die Volleyballer des VSK Osterholz-Scharmbeck, bei denen Recep Divanoglu Spielertrainer ist, dass die Saison bereits wieder zu Ende ist, ehe sie überhaupt angefangen hat. Gerade einmal zwei Spiele absolvierte der Verbandsligist, das letzte Mal stand das Team am 26. September auf dem Feld. Nicht anders sieht es bei den Oberliga-Damen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg aus. Der amtierende Meister konnte ebenfalls nur zwei Spiele absolvieren und muss wie alle Vereine vermutlich bis September 2021 warten, ehe ein regulärer Spielbetrieb wieder starten kann. Ein ganzes Jahr ohne Wettkampf läge dann hinter allen Volleyballern.

„Das ist schon komisch“, sagt Recep Divanoglu bei der Vorstellung daran. Warum der Verband diesen drastischen Schritt als notwendig erachtet, darüber kann er nur Vermutungen anstellen. „Der Spielbetrieb ist im November und Dezember völlig eingebrochen. Im Januar wird auch kein Volleyball möglich sein. Das sind unsere Hauptspielmonate. Vielleicht wäre es hinten heraus zu eng geworden, das alles nachzuholen, auch wenn man die Saison verlängert hätte“, meint Divanoglu. Zum Ende der vergangenen Saison waren die Volleyballer noch glimpflich davon gekommen, stand die Saison während des ersten Lockdowns doch kurz vor Beendigung. Seinerzeit musste lediglich überwiegend der finale Spieltag abgesetzt werden. Nun trifft es die Volleyballer umso härter. „Insgeheim hat man gehofft, dass man zumindest die Rückserie noch spielen kann“, erklärt Karlshöfens Coach Alexander Maaser, für den die Entscheidung – auch in dieser drastischen Form – nicht überraschend kommt. „Bis wir in die Hallen zurückgekonnt hätten, wäre es Februar gewesen. So spät kann man die Spiele nicht mehr nachholen. Es müssten dann ja auch neue Hallenzeiten vereinbart werden, was auch nicht so einfach ist“, sagt er. Maaser hat die Hoffnung aber nicht aufgegeben, dass es zumindest zu Freundschaftsspielen oder Turnieren kommen könnte und bezieht sich dabei auch auf die Beschlussfassung. Dort steht, dass „unter Voraussetzung fallender Inzidenzwerte und der Freigabe der Landespolitik die Möglichkeit besteht, in einen geregelten Wettkampfbetrieb zurückzukehren“. Und weiter: „Eine Szenarien-Entwicklung erfolgt auf Regions- und Landesebene. Kreative Ideen können mit den jeweiligen Spielwarten oder Vorsitzenden der Regionen geteilt werden.“ Alexander Maaser erachtet es als wichtig, einen Wettkampf in irgendeiner Form zu ermöglichen. „Ich sehe da gerade im Jugendbereich die Gefahr, dass Spieler wegbrechen“, sagt der SG-Coach. Bei seinem Team geht er indes davon aus, dass es zusammenbleibt. Wie auch Recep Divanoglu: „Wir spielen viel zu gerne Volleyball und müssen einfach warten. Und wenn es soweit ist, sind wir wieder da!“