Eike Pupat SV Komet Pennigbüttel Fußball (Timo Flathmann)

Eike Pupat: Das Wichtigste ist erst einmal, dass wir uns bewegt haben. Wenn wir dann noch zu Null gewinnen, gibt einem das natürlich ein gutes Gefühl, vor allem für mich als Innenverteidiger.

In erster Linie hat für mich das Gesamtpaket gestimmt. Das Team verfügt über eine große mannschaftliche Geschlossenheit und die sportliche Perspektive ist auch gut. Es passt einfach.

Sehr gut! Die Mannschaft und das Trainerteam machen es einem aber auch sehr leicht.

Als Neuzugang möchte ich mich natürlich erst einmal in die Mannschaft reinspielen, als Mensch integrieren, und viel Einsatzzeit mitnehmen. Über die genauen Ziele haben wir mannschaftsintern noch gar nicht so viel gesprochen, es ist aber ja auch noch früh in der Saison. Es ist aber selbstverständlich, dass wir uns zur letzten Saison verbessern wollen.

Heute Abend ging es zum Glück schon wieder einigermaßen mit den Temperaturen, auch wenn es wirklich noch heiß war. Nach unserem Gruppenspiel am Dienstag habe ich gestern am Ohlenstedter See etwas regeneriert, da tat das Wasser natürlich sehr gut.

Zur Person

Eike Pupat (27)

schloss sich in dieser Woche dem Bezirksligisten SV Komet Pennigbüttel an. Der Defensivspieler, der als Verwaltungswirt bei der Gemeinde Lilienthal arbeitet, war zuvor jahrelang Kapitän des ATSV Scharmbeckstotel.