Die Volleyball-Damen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg ließen sich nach den Spielen zurecht von den Zuschauern feiern. (Guido Specht)

Gnarrenburg. „So langsam wird es unheimlich“, sagte Alexander Maaser, Trainer der Volleyballerinnen der SG Karlshöfen/Gnarrenburg, nach dem vorletzten Heimspieltag in der Oberliga 2. Dank der 3:0-Siege über den TuS Zeven und den TV Eiche Horn Bremen II baute der Spitzenreiter seinen Vorsprung auf den Tabellenzweiten Bremen 1860 auf zwölf Punkte aus. Die Schwachhauser patzten mit Niederlagen gegen den SV Nienhagen und den VfL Hannover.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – TuS Zeven 3:0 (25:18, 25:20, 25:17): „Wir brauchen immer ein bisschen, um ins Spiel hineinzukommen“, erklärte „Ali“ Maaser. Auch wegen druckvoller Aufschläge und Angriffe der Gäste hinkten die Gastgeberinnen ihrem Gegner bis zum 11:13 immer einige Punkte hinterher. Dank einer besseren Feldabwehr durch Lena Neumann drehte der Erste den Spieß aber zu einem 18:15 um. Besonders Zuspielerin Laura Kullik überzeugte am Ende des ersten Durchgangs mit direkten Punkten und setzte mit schwierigen Pässe ihre Angreiferinnen immer wieder in Szene. Auch der zweite Abschnitt gestaltete sich bis zum 8:8 ausgeglichen. Erst eine Aufschlagserie von Kathy Hahs von zehn Punkten brachte die Wende zu einem 20:13-Vorsprung. „In dieser Phase waren wir schon sehr dominant“, teilte Alexander Maaser mit.

Dies verbesserte auch die Stimmung des Favoriten auf dem Feld. Dank des frisch getankten Selbstbewusstseins erzielten besonders die Außenangreiferin Kathy Hahs und Laura Kosak immer wieder direkte Punkte. Daraus resultierte eine 16:11-Führung. „Wir haben im dritten Satz die Reihen getauscht, um im Block besser gegen den Zevener Mittelangriff zu stehen“, informierte Maaser. Dessen Schützlinge blieben bis zum Schluss konzentriert und kämpften um jeden Ball. So machte der Klassenprimus auch den Sack zu. „Ich habe mich besonders darüber gefreut, dass wir viel durchwechseln konnten“, bilanzierte Alexander Maaser. Ihm habe vor allem die starke Leistung von Kathy Hahs gefallen.

Mehr zum Thema Volleyball-Oberliga Damen SG Karlshöfen/Gnarrenburg vorzeitig Herbstmeister Sie sind spitze - und bleiben es auch: Mit zwei Siegen gegen die unmittelbaren Verfolger haben die ... mehr »

SG Karlshöfen/Gnarrenburg – TV Eiche Horn Bremen II 3:0 (25:15, 25:17, 25:16): Der Gast trat nur mit sieben Spielerinnen an. Um dem Favoriten Paroli bieten zu können, riskierten die Bremerinnen viel bei der Angabe, machten dabei aber auch zahlreiche Fehler, so auch beim Punkt zum 4:2 für die Heimformation. Laura Kullik legte einen Ball dann überraschend bereits mit der zweiten Ballberührung zum 5:2 kurz hinter das Netz. Nachdem Sarah Groborz einen Schmetterschlag mit Netzberührung zum 10:4 im gegnerischen Feld untergebracht hatte, nahm TV-Trainer Matthias Gilch seine erste Auszeit. Die schien auch zu helfen. Schließlich kamen die Gäste auf 7:10 heran.

„Einfach weitermachen. Es ist okay“, blieb Alexander Maaser aber auf seiner Bank die Ruhe in Person. Eiche Horn II verkürzte später sogar auf 11:12. Doch dank einer Fehlangabe holte sich der Klassenbeste das Aufschlagsrecht zurück. Kurz nachdem Vivien Kullik einen Ball sehr platziert geschmettert hatte, legte ihre Zwillingsschwester Laura Kullik das Spielgerät geschickt zum 16:13 in die verwaiste Mitte. Amelie Vogel erhöhte mit einem guten Block auf 17:13, ehe Vivien Kullik mit einer starken Angabe mit dem 18:13 für eine Vorentscheidung in diesem Satz sorgte. Nach einer fabelhaften Rettungsaktion von Vivien Kullik verwandelte Laura Kullik den zweiten Satzball per Leger.

Nach einem 0:2-Rückstand in der zweiten Runde wendete der Titelaspirant das Blatt auch dank einer Angabenserie von Laura Kullik zum 8:2. In der Folgezeit zeigte Joanna Kullik immer wieder wuchtige Schmetterschläge. Amelie Vogel brachte die 2:0-Satzführung mit einem gelegten Ball unter Dach und Fach. „Jetzt nicht nachlassen, sondern noch eine Schippe drauflegen“, ermahnte „Ali“ Maaser sein Team vor dem dritten Satz. Laura Kullik durfte sich nun mal ausruhen. „Wir haben einfach einen guten Tag“, freute sie sich am Spielfeldrand.

Die beiden Außenangreiferinnen Kathy Hahs und Joanna Kullik schmetterten nach Herzenslust und sorgten so für eine beruhigende 14:9-Führung in Durchgang drei. „Eine Pause würde mir guttun“, bat dann Vivien Kullik um ihre Auswechslung. Sie kühlte ihr schmerzendes Knie mit Eis. Aber auch ohne die Kullik-Zwillinge brachte die SG den Sieg sicher nach Hause. Kathy Hahs ballte beide Fäuste, nachdem sie den Gegner mit einer kurzen Angabe zum 20:12 überlistet hatte. Mit einem Block nutzte das Heimteam seinen zweiten Matchball. „Wir haben sicherlich auch von den vielen Eigenfehlern unseres Gegners profitiert“, sagte Alexander Maaser.

SG Karlshöfen/Gnarrenburg: Grigat, Kosak, Elbrandt, Groborz, Hahs, Laura Kullik, Vivien Kullik, Joanna Kullik, Neumann, Vogel