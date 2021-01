75393217 - fireworks, great fireworks, beautiful festivals. Feuerwerk (DPA)

Soll ich Dir mal was sagen, Tobi? Wir haben einen Fanklub!

Haha, guter Witz!

Du ahnst es nicht, Dennis. Meine Mutter hat mir nach den letzten drei Ausgaben von „Schott the Dohr“ immer schon frühmorgens eine WhatsApp geschickt. Tenor: Hach, was war das wieder für eine schöne Abwechslung. Unser Fanklub ist also schon auf zwei Personen angewachsen.

In der Tat ist das eine Entwicklung, die wir vor exakt einem Jahr nicht mal im Ansatz erwartet hätten, oder?

Eigentlich sollte es ja eine einmalige Sache sein, weil wir schon etwas skeptisch waren, ob der Landkreis wohl für so ein doch eher modernes Printformat wirklich bereit ist. Kann man an dieser Stelle ja ruhig mal so offen sagen. Und dann waren die Rückmeldungen auf unsere erste Ausgabe derart positiv, dass die Idee einer monatlichen Rubrik entstand.

Na, ist doch logisch. An dem Ort, an dem man die meiste Ruhe hat und einem deshalb auch die besten Ideen kommen. Und so viel noch als Tipp: Es war nicht der Schreibtisch und auch nicht die Redaktionsküche.

(lacht) Ja, da hast Du recht. Solche Rückmeldungen kriege ich auch immer wieder. Und das trifft es ja auch irgendwie ganz gut. Ich habe es in den vergangenen zwölf Monaten jedenfalls sehr genossen, am Ende des Monats auch mal anders an ein Thema herangehen zu können. Und es ist einfach ein tolles Gefühl, zu wissen, dass solch ein Format offenbar eine ebenso große Berechtigung hat, wie ein ganz normaler Spielbericht – vielleicht sogar noch eine größere.

Obacht, Herr Schott, Sie begeben sich auf ganz dünnes Eis, wenn Sie argumentieren, dass Frauen in „normalen Zeiten“ kein Interesse am Sportteil hätten. Aber ich weiß natürlich, was gemeint ist. Und wir haben ja auch noch ganz viele Ideen. Beispielsweise wollen wir zeitnah ja gerne mal einen Gast dazuholen. „Schott the Dohr featuring Herr Soundso“ beispielsweise.

Eine Dreier-Mail-Konferenz ... ist so etwas technisch überhaupt möglich? Sonst müssen wir ein Online-Meeting machen. Sich mit drei Menschen an einen Tisch setzen, wird ja auch in den kommenden Monaten eher schwierig sein. Hat sich wirklich einiges verändert im vergangenen Jahr. Vor zwölf Monaten kanntest Du doch Corona nur als Bier, oder Dennis?

Ich hoffe vor allem und in erster Linie, dass die Menschen sich auch impfen lassen werden. Denn wenn am Ende alle sagen: Ich brauch mich ja nicht impfen lassen, weil das die anderen ja alle machen, dann werden wir auch im kommenden Herbst noch eine ähnliche Thematik haben. Aber weißte was, Dennis? Ich glaube, in zehn von zwölf Ausgaben „Schott the Dohr“ ging es in erster Linie um Corona. Lass es uns wenigstens zum Jahresabschluss einmal anders machen.

Dann sag doch mal: Was liegt denn so an im Hause Schott? Partyhütchen schon gekauft?

Also, die Gefahr des vorzeitigen Einschlafens besteht bei einem achtjährigen Sohn und einer siebenjährigen Tochter definitiv nicht. Punsch wird es geben, vermutlich alkoholfrei. Und dann wird in kleiner Runde ein toller Familienabend mit viel Gesellschaftsspielen gemacht. Vielleicht irgendwas, wo Meerschweinchen mitspielen können.

Natürlich, ich bin ein Kind der 80er-Jahre und mit Mike Krüger groß geworden, im Gegensatz zu Dir Jungspund. (lacht)

Gute Idee. Kennst Du übrigens Mike Krügers Lieblingswitz: „Was sagt der Schönheitschirurg bei einer Gesichtsoperation zu seinem Assistenten? Können Sie mal kurz die Fresse halten?“

Ich weiß, Herr Schott. Unser Niveau nähert sich dem Jahrestiefpunkt. Gut, dass es bald vorbei ist, dieses 2020. Bleibt eigentlich nur noch ein Thema: Gute Vorsätze. Haste Dir was vorgenommen? Mit dem Rauchen aufhören beispielsweise?

Tja, Herr Schott, wäre ja auch langweilig, wenn wir immer einer Meinung wären, nech? Vorschlag zur Güte: Weil heute mein Geburtstag ist, streiten wir uns ausnahmsweise mal nicht über den SV Werder. Das verschieben wir auf eine der kommenden „Schott the Dohr“-Ausgaben. Stattdessen schlage ich vor: Unser Vorsatz für das neue Jahr ist es, einmal gemeinsam in der Sauna des SV Komet Pennigbüttel zu saunieren. Da die Oase in Bremen ja zumacht, musst Du Dir eine neue Location suchen. Und mittlerweile bist Du ja durch und durch ein echter Osterholzer. Da fehlt eigentlich nur noch das Saunieren in Pennigbüttel.

Sensationelle Idee. Okay, dann sei es hiermit besiegelt. Unser guter Vorsatz für 2021: Einmal Schwitzen mit Ailton in der Sauna des SV Komet Pennigbüttel. Wäre doch gelacht, wenn das nicht klappt.

Für jeden Spaß zu haben – vielleicht ja sogar für einen Saunagang beim SV Komet Pennigbüttel: der frühere Werder-Torjäger Ailton. (GREGOROWIUS,STEFAN)

Ich glaube, es ist alles gesagt. Es war mir eine Freude. Und ich freue mich bereits jetzt aufs nächste Jahr. Kommen Sie gut rein, Herr Schott! Und das wichtigste: Bleiben Sie gesund!

Zur Person

Die Sportredaktion

schließt das Jahr 2020 ab. In unserer etwas anderen Jahres-Rückschau lassen wir die vergangenen Monate Revue passieren und diskutieren dabei auch über die Dinge, für die im redaktionellen Alltag oftmals kein Platz in der Zeitung ist. Nicht immer einer Meinung, aber meinungsstark. Nicht immer bierernst, aber mit voller Überzeugung für den hiesigen Amateursport. „Schott the Dohr“ – die Redakteure Tobias Dohr (oben) und Dennis Schott schließen die Tür.