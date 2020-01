Nicht erst zum Saisonende, sondern schon jetzt ist Ugur Biricik nicht mehr Trainer des Fußball-Bremen-Ligisten SC Borgfeld. (Werner Maass)

Ugur Biricik: Irgendwie habe ich das früh geahnt. Nachdem ich gesagt habe, dass ich am Ende der Saison aufhören möchte, war klar, dass sich im Verein auch andere Gedankenspiele ergeben könnten. Dass es jetzt so gekommen ist, war zumindest nicht auszuschließen. Deswegen hat mich das auch nicht sonderlich überrascht.

Ja, schon. Ich hätte die Saison gerne zu Ende gemacht. Wir stehen ja auch noch im Pokal-Halbfinale. Gegen Oberneuland haben wir natürlich einen schweren Stand, aber ins Finale einzuziehen, das wäre schon klasse. Aber ich habe dem Verein frühzeitig Bescheid gegeben, damit er ausreichend Zeit hat, einen Nachfolger zu finden. Ich hätte es auch später machen können und wäre vermutlich bis zum Ende geblieben. Aufgehört hätte ich aber eh – und jetzt ist es halt ein halbes Jahr früher. Ich kann den Verein auch verstehen, wir gehen nicht im Bösen auseinander.

Das wäre schwierig geworden, denke ich. Man hätte sowohl mir als auch Lutz dasselbe Mitspracherecht einräumen müssen, das wäre eher ein Wischi-Waschi-Kurs gewesen. In meinen Augen wäre das nicht sonderlich sinnvoll gewesen. Ich weiß auch nicht, ob ich dazu Lust gehabt hätte. Aber so, wie es jetzt ist, ist es auch gut so. Lutz hat jetzt ausreichend Zeit, die Mannschaft kennenzulernen.

Die letzten drei Spiele waren gegen die drei besten Teams der Liga, gegen die kann man auch verlieren. Bei anderen Gegnern gehen wir vielleicht mit Platz acht in die Winterpause. Aber das Ganze hat nichts mit meiner Entscheidung zu tun. Die stand nach dem Spiel gegen Oberneuland schon Ende November fest. Ich habe einfach gemerkt, dass ich nach zehn Jahren ununterbrochener Trainertätigkeit eine Pause brauche.

Die Ansprüche gerade der Jungen sind hoch. Das ist ja auch gut so, so soll es sein. Man darf ja auch nicht vergessen, dass sie zwei Jahre Regionalliga gespielt haben. So etwas wie beim Spiel gegen den Bremer SV gab es aber auch schon vorher, auch bei Spielen, die wir gewonnen haben. Aber es stimmt schon, dass die Ambitionen zwischen den Jungen und Erfahrenen anders sind. Das ist aber auch nachvollziehbar. Die Jungen gehen noch zur Schule oder stecken in der Ausbildung, die Erfahrenen stehen mehr im Leben, haben Freundin oder Familie, haben andere Prioritäten. Und für sie ist es auch schwieriger, diesen Leistungsgedanken zu verfolgen. Die Jungen kommen aus der Schule und können sich danach voll auf Fußball konzentrieren. Das ist ein Unterschied.

Wie gesagt: Die Prioritäten sind bei den Älteren andere. Familie und Beruf spielen eine andere Rolle als der Fußball. Und man darf auch nicht vergessen, dass wir uns stark verjüngt haben. Wir haben zehn Spieler aus der A-Jugend integriert, die wir ja auch wahrscheinlich verloren hätten, wenn wir sie in der Bremen-Liga nicht integriert hätten. Auf der anderen Seite gibt es auch Spieler, die beim Leistungsfußball nicht so angekommen sind. Das sind durchaus zwei Lager.

Ich habe schon mit Lutz gesprochen, dass die jungen Spieler gewisse Erwartungen haben. Sein Vorteil aber ist: Wenn ein Neuer kommt, dann ist alles ruhig, weil sich jeder anbieten möchte. Aber natürlich: Man muss allen gerecht werden. Aber das wird Lutz schon schaffen.

Ich nehme einfach Abstand vom Fußball. Als Trainer ist man ja fast jeden Tag von morgens bis abends mit Fußball beschäftigt. Jetzt habe ich erst einmal Ruhe und werde die auch genießen. Vielleicht kicke ich ja noch irgendwo mit, mal gucken. Ich werde mir aber auf jeden Fall das ein oder andere Spiel von Borgfeld anschauen, ich wohne ja direkt um die Ecke. So ganz ohne Fußball geht es auch nicht.

Ich wünsche mir, dass die Mannschaft ein gutes Halbfinale spielt. Das wird schwer genug gegen Oberneuland, aber ins Finale einzuziehen, hätte schon was. Und in der Liga ist Platz acht, und damit die Qualifikation für das Hallen-Masters, absolut machbar, es sind gerade ja nur zwei Punkte Rückstand. Außerdem haben wir die drei dicksten Brocken schon hinter uns. Überhaupt steckt in der Mannschaft unheimlich viel Potenzial. Wir hatten einige Verletzte, wenn die wiederkommen, bringen die auch Qualität mit. Und bei den Jungen passieren zum Teil noch dumme Fehler. Die haben uns schon einige Punkte gekostet. Aber das gehört zu der Entwicklung dazu, und wenn die Jungen mehr Erfahrung gesammelt haben, werden sie auch in Zukunft davon profitieren.

Irgendwann mit Sicherheit. Ich werde mir das aber in Ruhe anschauen. Wer weiß, wie lange ich es ohne Fußball aushalte. Aber im Moment habe ich da keine Eile. Es gab bis jetzt auch noch keine Gespräche oder Anfragen von anderen Vereinen.

Zur Person

Ugur Biricik (40)

trat vor zweieinhalb Jahren das Amt des Trainers beim SC Borgfeld an, mit dem er in seiner zweiten Saison den Aufstieg in die Fußball-Bremen-Liga schaffte. Vor der Winterpause informierte er den Vorstand, zum Ende dieser Saison seinen Posten freigeben zu wollen, um mehr Zeit für sich und die Familie zu haben. Die Borgfelder Verantwortlichen baten den 40-Jährigen daraufhin, schon jetzt die Trennung zu vollziehen, um seinem Nachfolger Lutz Repschläger, der vorher die eigene Zweitvertretung trainierte, die Chance zu geben, seine Vorstellungen auch im Hinblick auf die neue Saison umzusetzen. Dieser Bitte kam Ugur Biricik schließlich nach.