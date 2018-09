Alpha Fadiga, der sich hier einem Sportwochen-Spiel von Andre Wrodnig (Blau-Weiß Bornreihe II) absetzt, steuerte einen Dreierpack zu Worpswedes Heimsieg bei. (Guido Specht)

Worpswede. Der FC Worpswede hat das Kreisliga-Nachbarschaftsderby gegen den TSV Dannenberg auf heimischem Rasen souverän mit 4:0 (2:0) für sich entschieden. Stürmer Alpha Fadiga ragte aus einer starken Mannschaft mit drei Treffern heraus.

Vieles sprach im Vorfeld für eine brisante Partie. Beispielsweise kehrte Dannenbergs Torhüter Ruven Voß an seine alte Wirkungsstätte zurück, zudem traten die Brüder Felix (FCW) und Julian Ambrosi (TSV) in verschiedenen Teams gegeneinander an. Letztlich verlief die Begegnung aber durch zahlreiche Gäste-Fehler zu einseitig und verhinderte entsprechende Emotionen oder gar eine Dramaturgie.

Sehr frühe Führung

Die Gäste überließen der Wellbrock-Elf von Beginn an das Spielgeschehen. Bereits nach neun Minuten fand eine flach und scharf geschossene Ecke von Paul Hollwedel am ersten Pfosten Worpswedes Kapitän Mario Bolduan, der nur noch den Fuß zur frühen Führung hinzuhalten brauchte. Die Hausherren blieben auch in der Folge spielbestimmend, besaßen nun aber Probleme, zum Torabschluss zu kommen. Dies änderte sich erst, als die Innenverteidiger den Spielaufbau mit Diagonalbällen eröffneten und Dannenbergs Verteidigung beim Verschieben vor Schwierigkeiten stellte. Alpha Fadigas 2:0 nach einer guten halben Stunde stellte schon eine Art Vorentscheidung dar. Gut in Szene gesetzt, tanzte der Ivorer noch einen Gegenspieler aus und schloss überlegt flach ins lange Eck ab.

Bei den Gästen verdiente sich der bewegliche Hassan Jaber in vorderster Front eine Fleißnote. Nach Hereingabe von Sebastian Schriefer hatte der Ex-Lilienthaler während einer zehnminütigen Drangphase des TSV nach der Pause den Anschlusstreffer auf dem Fuß. Darüber hinaus erstickte jedoch Worpwedes Innenverteidigung mit dem erfahrenen Paul Hollwedel und dem schnellen Lars Rieken gefährliche Vorstöße oder hohe Bälle des Tabellenvierten im Keim. So wurde Ersatztorhüter Jan Stöver, der den privat verhinderten Stephen Osei vertrat, insgesamt kaum geprüft.

Viel Platz für die Gastgeber

Das 3:0 (61.) war praktisch eine Kopie von Fadigas erstem Treffer. Wieder war der 25-Jährige im Eins-gegen-eins nicht aufzuhalten und ließ Ruven Voß keine Abwehrchance. Eine Viertelstunde vor Schluss machte Worpswedes Stürmer mit einer feinen Einzelleistung seinen Dreierpack perfekt. Mittlerweile besaßen die Gastgeber mehr Platz, den Alpha Fadiga über die rechte Seite nutzte, ins Zentrum zog und erfolgreich das kurze Eck anvisierte.

„Wir sind auf einem guten Weg“, freute sich FCW-Trainer Patrick Wellbrock, „inklusive Pokal sind wir zum vierten Mal in Folge zu Hause ohne Gegentor geblieben.“ Sein Gegenüber Kai Schnur ärgerte sich vor allem über das frühe erste Gegentor: „Das hat unsere Taktik komplett über den Haufen geworfen. So schwach, wie es das Ergebnis aussagen mag, waren wir definitiv nicht. Wir haben einfach schwerwiegende Fehler gemacht.“