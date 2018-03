Ab sofort spielberechtigt für den Fußball-Bezirksligisten FC Worpswede: Der höherklassig erfahrene Alpha Fadiga. (STRANGMANN)

Worpswede. Kurz bevor der Ball in der Fußball-Bezirksliga Lüneburg 3 wieder rollt, hat der FC Worpswede noch einmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Und der Wechsel von Alpha Falikou Fadiga ist definitiv als spektakulär zu bezeichnen. Dieser Coup ist den abstiegsbedrohten Kickern aus dem Künstlerdorf allerdings mehr oder weniger zufällig geglückt. Man könnte auch sagen: Fadiga ist das i-Tüpfelchen auf die bisher verpflichteten Neuzugänge.

Eric Kientega, Aboubakar „Pepe“ Diomande und Aboubakar „Toni“ Traore – diese Drei trainieren bereits seit Januar beim FC Worpswede mit. Und das Trio ist bestens mit eben jenem Alpha Fadiga befreundet. Kientega und Diomande spielten einst mit dem 24 Jahre alten Mann von der Elfenbeinküste – wo auch Traore und Diomande geboren sind – beim SV Grohn zusammen. Verbindungen gibt es also viele, deshalb kam nun auch der Kontakt zum FC Worpswede zustande – ohne dass der Verein groß tätig werden musste.

Dem Vernehmen nach hat Fadiga auch einige Angebote höherklassig spielender Klubs gehabt, unter anderem von Bremen-Ligist Bremer SV. Doch am Ende war das „Freunde“-Argument offenbar gewichtiger. Nun hat FCW-Trainer Sven Vorburg plötzlich einen Mann im Kader, der zwar zuletzt ein halbes Jahr mit dem Fußball pausiert hat, aber davor unter anderem bereits beim Rotenburger SV, TB Uphusen und TSV Oldenburg Landesliga- und sogar Oberligaluft geschnuppert hat.

„Im Training hat man schon gesehen, was er drauf hat“, sagt der Worpsweder Coach. „Ich freue mich natürlich über diese Qualität, aber noch wichtiger ist, dass er charakterlich ein ganz feiner Kerl ist. Denn gerade im Abstiegskampf brauchen wir saubere Charaktere.“ In Rotenburg, wo Fadiga bis vergangenen Sommer kickte, lief der Mann von der Elfenbeinküste als Rechtsverteidiger auf. Vorburg kann sich seinen neuen Akteur aber auch gut etwas weiter vorne auf dem Flügel vorstellen.

Die Spielberechtigung liegt jedenfalls vor, einem Einsatz am Sonntag im Heimspiel gegen den TuS Bothel (Anpfiff 15 Uhr) steht nichts im Wege. Und Vorburg ist „vorsichtig optimistisch“, dass es nun auch endlich losgehen wird. Am Dienstagabend konnten die Worpsweder endlich mal wieder auf dem Platz trainieren – dank der zahlreichen Winter-Neuzugänge sogar in stattlicher Anzahl. „Da war die Stimmung gleich viel besser. Alle haben Lust und wollen, dass es endlich losgeht“, so Vorburg.