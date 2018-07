In Sachen Karten hielt sich die TSG Wörpedorf vornehm zurück, ganz im Gegensatz zu Kreisligist Barisspor. (Patrick Seeger)

Grasberg. Eine faire sportliche Haltung hat der Fußball-Kreisligist TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf im Spieljahr 2017/18 an den Tag gelegt. Die Mannschaft um Kapitän Timon Schnakenberg belegte beim VGH-Fairness-Cup einen hervorragenden zehnten Platz unter immerhin 982 Teams aus ganz Niedersachsen. Der Kreisliga-Meister kassierte in den 28 Punktspielen nur 32 Gelbe Karten (Quotient: 1,14).

Die fairste Mannschaft stellte in der abgelaufenen Serie der SC Uchte II (Kreisliga Nienburg) mit 19 Gelben Karten und einer Gelb-Roten Karte in 30 Meisterschaftsspielen (Quotient: 0,73). Das Schlusslicht bildet der FC Schunter aus der Bezirksliga Braunschweig 1 mit 81 Gelben, vier Gelb-Roten und fünf Roten Karten sowie drei Sportgerichtsurteilen (Quotient: 4,93).

Die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf ist als Zehnter im Endklassement auf Niedersachsenebene zugleich zweitbestes Team aus dem Bezirk Lüneburg. Eine bessere Platzierung erreichte lediglich der TV Oyten (Bezirksliga 3) als Fünfter der Rangliste. Der Niedersächsische Fußballverband (NFV) erhebt in der Disziplinwertung die Daten aller Herrenteams von der Bundesliga bis hinunter in die Kreisligen aus den 40 Fußballkreisen. „Die Disziplin hat sich die ganzen Jahre über herauskristallisiert. Die Mannschaft hat es nicht mehr so nötig, Foul zu spielen“, bekundete TSG-Trainer Marco Miesner.

Marc Fricke und Timon Schnakenberg lieferten in der Defensive Paradebeispiele dafür ab, dass die TSG in der Vorsaison reihenweise Angriffsaktionen des Gegners mit sauberen Mitteln entschärfte. Eigentlich wäre für die TSG-Akteure gar eine um zwei Ränge bessere Platzierung möglich gewesen. Bernhard Linnenbaum kassierte nach einem schnell ausgeführten Einwurf beim 2:1-Erfolg gegen Gastgeber FC Hambergen II die Gelbe Karte. Der Unparteiische vertrat die Auffassung, der Einwurf wäre für den FC Hambergen II gewesen. Der FC Hambergen II gab zu, dass der Einwurf doch für die TSG-Mannschaft ist. Der Schiedsrichter nahm die persönliche Strafe nach seiner Fehlentscheidung allerdings nicht mehr zurück.

Die Bezirksligisten FC Hambergen und SV Lilienthal-Falkenberg beanspruchen als nächstbeste Osterholzer Vertretungen gemeinsam den 34. Rang im Endklassement. Der NFV-Kreis Osterholz belegt in der Kreiswertung einen respektablen 16. Rang unter den 40 Fußballkreisen. Der Kreis Diepholz führt die Rangliste der NFV-Kreise an. Am Ende der Kreiswertung findet sich der Kreis Friesland wieder. Die anständige Haltung auf dem Sportplatz trägt für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf-Eickedorf im Nachhinein sogar noch Früchte.

Die drei fairsten Teams auf Niedersachsenebene erhalten hochwertige Preise im Wert von über 1200 Euro. Die VGH-Versicherungen schütten für die drei Sieger der Regionalwertung Verden/Osterholz/Rotenburg Sportausrüstungen im Gegenwert von 1200 Euro (für den TV Oyten), 800 Euro (für die TSG Wörpedorf-Grasberg-Eickedorf) und von 500 Euro (für den SV Ippensen) aus.

Weitere Informationen

Die Osterholzer Teams im Tableau

der 982 Mannschaften:

10. TSG Wörpedorf-G.-E. (Kreisliga Osterholz) 1,14

34. FC Hambergen (Bezirksliga 3) 1,34

34. SV Lilienthal-Falkenberg (Bezirksliga 3) 1,34

53. TSV Eiche Neu St. Jürgen (Kreisliga Osterholz) 1,42

135. FC Hansa Schwanewede (Kreisliga Osterholz) 1,71

191. TuSG Ritterhude (Landesliga Lüneburg) 1,83

235. ASV Ihlpohl (Kreisliga Osterholz) 1,92

236. TuSG Ritterhude II (Kreisliga Osterholz) 1,92

255. VSK Osterholz-Sch. II (Kreisliga Osterholz) 1,96

300. SV Komet Pennigbüttel (Bezirksliga 3) 2,06

348. TSV Dannenberg (Kreisliga Osterholz) 2,14

412. FC Hambergen II (Kreisliga Osterholz) 2,25

496. TSV Wallhöfen (Bezirksliga 3) 2,37

505. SV Lilienthal-Falk. II (Kreisliga Osterholz) 2,39

545. FC Worpswede (Bezirksliga 3) 2,43

692. SV Löhnhorst (Kreisliga Osterholz) 2,67

713. SV Aschwarden (Kreisliga Osterholz) 2,71

798. SV BW Bornreihe (Landesliga Lüneburg) 2,90

802. ATSV Scharmbeckstotel (Bezirksliga 3) 2,90

805. SV BW Bornreihe II (Kreisliga Osterholz) 2,92

848. SV Pennigbüttel II (Kreisliga Osterholz) 3,03

857. VSK Osterholz-Scharmb. (Bezirksliga 3) 3,09

876. VfR Seebergen/Raut. (Kreisliga Osterholz) 3,14

888. Barisspor (Kreisliga Osterholz) 3,21

RT