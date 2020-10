Landkreis Osterholz. Der TuSG Ritterhude II scheint in der Tischtennis-Landesliga der Damen eine schwere Saison bevorzustehen. Dürftige Leistungen führten in der heimischen Riesturnhalle zu klaren 4:8- beziehungsweise 3:9-Niederlagen gegen den TV Falkenberg und TSV Hollen II. Während die Hammestädterinnen somit momentan die „Rote Laterne“ innehaben, setzte der FC Hambergen durch ein überraschend deutliches 11:1 gegen den TSV Altenbruch ein Ausrufezeichen im Abstiegskampf.

TuSG Ritterhude II – TV Falkenberg 4:8: Nach zwei Auftakterfolgen war den Gästen durchaus ein gewisses Selbstvertrauen anzumerken. Jessica Lindemann und Beate Wangenheim wurden an diesem Abend im oberen Paarkreuz nie ernsthaft gefordert und steuerten zusammen sechs wichtige Zähler zum verdienten Derbysieg bei. Während sich Jessica Lindemann beim 3:0 über Bianca Hampel für die Vorjahresniederlage revanchierte und Ritterhudes Nummer eins deren großen Trainingsrückstand aufzeigte, blieb die enorm sichere Beate Wangenheim in allen drei Matches sogar gänzlich ohne Satzverlust. Die TuSG-Reserve befand sich nur in der Anfangsphase kurz in Schlagdistanz, als Marina Woitkowski gegen Christiane Grotheer aufsteigende Form bewies und für den zwischenzeitlichen 2:2-Ausgleich sorgte. Doch die Gastgeberinnen zeigten sich im weiteren Verlauf vor allem gegen „Material“ zu anfällig. So war es letztlich die Rückhandnoppe von Astrid Knirr, die die Partie endgültig entschied. Die Jokerin – erst kurzfristig für die erkrankte Daniela Linden ins Team gerückt – hielt die Bälle gegen Marina Woitkowski und Katrin Monsees clever im Spiel und wartete erfolgreich auf die Fehler ihrer Konkurrentinnen.

TuSG Ritterhude II – TSV Hollen II 3:9: Die TuSG nahm keine 24 Stunden später zwar Änderungen am Personal vor, ein Aufwärtstrend war allerdings nicht zu erkennen. Im Gegenteil: Die Partie gegen den aktuellen Tabellenführer verlief noch einseitiger und war bereits nach acht Einzeln beim Stand von 1:7 entschieden. Dabei hatte Bianca Hampel ihre Mannschaft mit einem Viersatzerfolg gegen Sylvia Gollin sogar in Führung gebracht. Allerdings verpassten es die Gastgeberinnen kurz darauf, zwei umkämpfte Fünfsatzmatches ins Ziel zu bringen, um den Favoriten zum Nachdenken zu bewegen.

Beispielsweise gab Katrin Monsees in einem sehenswerten Duell mit Pia Gollin einen 7:4-Vorsprung im vierten Durchgang bei 2:1-Satzführung noch aus der Hand. Kurz darauf fehlte es den Topspins von Cornelia Kuhangel gegen Sylvia Gollins Schnittwechsel im Entscheidungssatz an Überzeugung. In der Schlussphase durfte sich Katrin Monsees noch über ein persönliches Highlight freuen, als sie mit Beharrlichkeit Hollens Nummer eins, Sandra Stein, in die Schranken verwies. „Wir haben uns im Vorfeld der beiden Partien ohnehin nicht viel ausgerechnet, sollten nun im nächsten Spiel in Steinbeck aber dringend punkten“, fasste Ritterhudes Mannschaftsführerin Bianca Hampel zusammen.

FC Hambergen – TSV Altenbruch 11:1: Die „Zebras“ überzeugten vor allem durch ihre mannschaftliche Geschlossenheit. Indem sie zu Beginn gleich drei spannende Fünfsatzkrimis für sich entschieden, legten die Gastgeberinnen den Grundstein für den unerwarteten Kantersieg. Lilly Marie Küstner behielt gleich zweimal die Nerven. Gegen Altenbruchs langjährige Spitzenspielerin Carina Oldhafer musste sie sich jeden Punkt hart erarbeiten und bereitete ihre Gewinnschläge in der „Crunch Time“ intelligent vor, während sich Hambergens Nummer zwei kurz darauf gegen Katrin Hein nicht auf die gegnerische Noppe einließ und mit weichen Topspineröffnungen am Ende die Nase vorne hatte.

Aus einem starken FCH-Quartett stach Nane Grotheer noch ein bisschen hervor. Ihr beeindruckendes 3:0 gegen die erfahrene Katrin Hein weckte Hoffnungen für die kommenden Aufgaben. „Ein Befreiungsschlag war dieser Sieg allerdings noch nicht“, warnte Hambergens Mannschaftsführerin Daniela Lilienthal nach dem Sprung auf Tabellenrang fünf, „dafür müssen demnächst definitiv noch ein paar Punkte folgen."

Weitere Informationen

Hampel – Wangenheim 0:3 (8:11, 6:11, 6:11); Monsees – Lindemann 1:3 (8:11, 2:11, 11:4, 5:11); Pelka – Knirr 3:2 (11:8, 11:7, 9:11, 8:11, 11:8); Woitkowski – Grotheer 3:0 (13:11, 11:9, 11:5); Hampel – Lindemann 0:3 (5:11, 6:11, 4:11); Monsees – Wangenheim 0:3 (6:11, 8:11, 9:11); Pelka – Grotheer 3:0 (11:8, 11:6, 11:6); Woitkowski – Knirr 0:3 (9:11, 9:11, 6:11); Pelka – Lindemann 0:3 (6:11, 6:11, 8:11); Hampel – Grotheer 3:0 (11:9, 14:12, 11:7); Monsees – Knirr 1:3 (6:11, 11:5, 4:11, 8:11); Woitkowski – Wangenheim 0:3 (6:11, 6:11, 8:11)

Hampel – Sylvia Gollin 3:1 (11:7, 8:11, 11:8, 11:6); Kuhangel – Stein 1:3 (5:11, 11:4, 6:11, 8:11); Monsees – Pia Gollin 2:3 (11:5, 7:11, 12:10, 9:11, 9:11); Joergler – Grottian 0:3 (7:11, 9:11, 4:11); Hampel – Stein 1:3 (6:11, 6:11, 11:9, 9:11); Kuhangel – Sylvia Gollin 2:3 (2:11, 6:11, 11:7, 11:4, 7:11); Monsees – Grottian 0:3 (8:11, 6:11, 6:11); Joergler – Pia Gollin 0:3 (6:11, 7:11, 9:11); Monsees – Stein 3:1 (14:12, 10:12, 11:9, 12:10); Hampel – Grottian 1:3 (7:11, 11:6, 4:11, 12:14); Kuhangel – Pia Gollin 3:1 (11:4, 8:11, 14:12, 13:11); Joergler – Sylvia Gollin 0:3 (3:11, 1:11, 8:11)

Nolte – Hein 3:1 (4:11, 11:8, 11:8, 11:6); Küstner – Oldhafer 3:2 (11:5, 8:11, 11:2, 7:11, 11:7); Lilienthal – Zeuke 3:0 (11:6, 11:3, 11:8); Grotheer – Loockhoff 3:2 (11:8, 11:13, 7:11, 11:8, 11:6); Nolte – Oldhafer 3:1 (5:11, 11:4, 11:1, 11:1); Küstner – Hein 3:2 (9:11, 11:6, 11:9, 12:14, 11:9); Lilienthal – Loockhoff 3:0 (11:8, 11:8, 11:9); Grotheer – Zeuke 3:1 (10:12, 13:11, 11:7, 11:3); Lilienthal – Oldhafer 0:3 (9:11, 8:11, 5:11); Nolte – Loockhoff 3:1 (4:11, 11:9, 11:7, 11:5); Küstner – Zeuke 3:0 (11:3, 11:5, 11:3); Grotheer – Hein 3:0 (12:10, 11:4, 11:8) FM