Falkenberg. Nicht wegen der sportlichen Brisanz, die war im Prinzip gar nicht gegeben – und das zeigte am Ende auch das Endergebnis von 0:6. Nein, dass gegen die Truppe vom Bremer TV nicht viel gehen würde, das war den Falkenbergern im Prinzip schon im Vorfeld klar gewesen. Und dennoch hatten sich alle Beteiligten enorm auf dieses Match gefreut.

Das lag daran, dass wirklich alle acht Spieler, die sich in den Einzeln gegenüberstanden, irgendwie eine gemeinsame Vergangenheit haben. Sei es beim TC Lilienthal, beim TC Falkenberg, als früherer Teamkollegen oder Kontrahenten. „Wir kennen uns alle seit vielen Jahren, deshalb hatte dieses Spiel auch einen besonderen Reiz“, berichtete Falkenbergs pausierender Kapitän Lennart Riemann.

Falkenbergs Patrick Velewald und der mittlerweile für den BTV aufschlagende Luis Lentz spielten einst zusammen in Lilienthal, nun standen sie sich im Spitzeneinzel gegenüber. Velewald hatte gleich im ersten Aufschlagspiel von Lentz zwei Breakbälle, konnte diese aber nicht nutzen. „Vielleicht wäre das der Weg gewesen, Luis etwas aus dem Konzept zu bringen“, sagte Riemann. So aber befreite sich Lentz aus der frühen Bredouille und spulte fortan sein Pensum souverän ab. Erst nach dem 5:1 ließ Lentz die Zügel noch einmal kurz schleifen, brachte sein Aufschlagspiel zum 6:4 dann aber sicher durch.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs verletzte sich Velewald bei einem Richtungswechsel dann im hinteren Oberschenkelbereich und musste die Partie sofort abbrechen. „Es sieht so aus, als ob Patrick uns viele Wochen fehlen wird“, berichtete Riemann niedergeschlagen. Diese Velewald-Verletzung trübte ein bisschen die ansonsten so positive Stimmung auf der Anlage, dabei hatten auch die nachfolgenden Matches tollen Sport zu bieten. Beispielsweise das Duell von Falkenbergs Peer Wehking und dem früheren Falkenberger Jannik Schepers. Beide Akteure waren allerdings zunächst sehr auf Sicherheit bedacht, spielten sich die Bälle zehn, manchmal sogar 15 oder 20 Mal hin und her. Am Ende machte sich bei Wehking vor allem auch die fehlende Matchpraxis bemerkbar, während Schepers seinen Stiefel sehr konstant herunterspielte und kaum Angriffsfläche bot.

Im „Senioreneinzel“ trafen dann Marco Ehrich (Jahrgang 1976) und Alexander Kranz (1983) aufeinander. Besonders zu Beginn der Partie konnte Ehrich noch gut mithalten, doch da Kranz mit fortschreitender Dauer die durchaus starken Aufschläge Ehrichs gut returnieren konnte, kam der Falkenberger immer mehr unter Druck. Am Ende gab es am klaren Zweisatzsieg des Bremers nichts zu deuteln.

Das traf schließlich auch auf das vierte Einzel zwischen Niklas Hansmann und Malte Oetken zu. Oetken, ebenfalls ein früherer Falkenberger, bekam besonders im ersten Satz kaum Gegenwehr zu spüren. Das lag wohl auch daran, dass Niklas Hansmann praktisch direkt aus dem Urlaub auf den Tenniscourt ging und zunächst einmal wieder das Gefühl finden musste. Doch selbst als das im zweiten Durchgang halbwegs wieder da war, wurde schnell deutlich, dass ein Sieg nicht wirklich im Bereich des Möglichen lag. „Es war klar, dass Niklas nur über den eigenen Aufschlag Druck ausüben kann, denn Malte im eigenen Service zu breaken, ist fast unmöglich auf Sand“, berichtete Lennart Riemann. Und so war es dann auch. Nicht einen einzigen Breakball konnte sich Hansmann erspielen – und so war nach Oetkens frühem Break zum 3:1 die Luft beim Falkenberger raus.

Im Doppel feierte anschließend Zeki Min Celikkilic sein Comeback in der ersten Herrenmannschaft – und zeigte an der Seite von Marco Ehrich, dass er immer noch auf diesem Niveau mithalten kann. Allerdings war gegen das ebenso routinierte Doppel Oetken/Kranz kein Kraut gewachsen.

Ebenso erging es Wehking/Hansmann, die gegen Lentz/Schepers gleichfalls eine deutliche Zweisatzniederlage quittieren mussten. All das war am Ende aber mit einem Lächeln zu verschmerzen – ganz im Gegensatz zur Velewald-Verletzung. Immerhin ist nun erst einmal Sommerpause bis Ende August – Zeit zum Wundenlecken.