Falkenbergs Regina Foremny (am Ball). (Christian Kosak)

Falkenberg. Die Basketballerinnen des BBC Osnabrück II haben ihr Team aus der Oberliga West zurückgezogen und stehen somit als Absteiger aus der Klasse fest. Sämtliche gegen das Schlusslicht gewonnenen Punkte werden aus der Wertung gestrichen. Der Letzte war zuletzt nicht zum Duell beim TV Falkenberg angetreten. Daraufhin wurde die Partie zunächst mit 20:0 Körben und zwei Zählern zu Gunsten der Formation von Trainer Kevin Knoche gewertet.

Doch dann verlor sowohl dieser Sieg als auch der Erfolg aus dem Hinspiel seine Gültigkeit. Die Falkenbergerinnen bestreiten nur noch ein Saisonspiel. Am 21. März möchte sich der Aufsteiger in der Schoofmoor-Halle in Lilienthal beim neuen Schlusslicht Bremen 1860 für die im ersten Aufeinandertreffen erlittene Schlappe revanchieren. Am vergangenen Wochenende kehrte der Liganeuling nach fünf Niederlagen in Folge mit einem 64:54-Sieg beim Dritten TV Meppen in die Erfolgsspur zurück.