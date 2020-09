Erwies sich einmal mehr als "Bank": Beate Wangenheim vom TV Falkenberg. (Sandra Brockmann)

Falkenberg/Dannenberg. Neuzugang Daniela Linden hat dem TV Falkenberg beim knappen 7:5-Heimsieg gegen Aufsteiger TSV Altenbruch einen Auftakt nach Maß in der Tischtennis-Landesliga der Damen beschert. Parallel bewies Liganeuling TSV Dannenberg trotz der 5:7-Niederlage in heimischer Halle gegen den TSV Hollen II seine Konkurrenzfähigkeit.

TV Falkenberg – TSV Altenbruch 7:5: Die starke Spitzenspielerin der Gäste, Carina Oldhafer, punktete gleich dreifach. Trotz dieser Hypothek schaffte es der TVF, sich bereits in der Anfangsphase einen Vorsprung herauszuarbeiten. Denn im unteren Paarkreuz erwies sich Beate Wangenheim mit zwei ungefährdeten Erfolgen einmal mehr als „Bank“, zudem steuerte Christiane Grotheer, die die privat verhinderte Petra Bergmann vertrat, einen wichtigen Zähler bei. Ein starkes Debüt bei den Gastgeberinnen feierte Daniela Linden, die im Sommer von der SG Findorff Bremen kam und schon vor gut zehn Jahren reichlich Landesligaerfahrung sammelte. Beim Stand von 6:4 zeigte die Allrounderin keinerlei Nerven und fand auf das kompromisslose Angriffsspiel ihrer Gegnerin Jessica Zeuke mit sicheren Blockbällen oft die bessere Antwort.

Im dramatischsten Match des Tages bekam Jessica Lindemann gegen die junge Topspin-Spielerin Dana Loockhoff zwei Sätze lang keinen Schnitt in ihre Bälle. Doch Falkenbergs Nummer eins kämpfte einmal mehr bedingungslos, wehrte im Entscheidungssatz gar vier Matchbälle in Serie ab und triumphierte noch mit 14:12. „So kann es gerne weitergehen“, frohlockte die diesmal pausierende Janina Rittierodt.

TSV Dannenberg – TSV Hollen II 5:7: Bei ihrer Landesliga-Premiere boten die Gastgeberinnen gegen den letztjährigen Tabellendritten eine mehr als respektable Vorstellung. Zwei Punkte gingen auf das Konto von Spitzenspielerin Carola Hubacher, die mit einem ungewöhnlichen Mix aus Abwehr- und Angriffsschlägen überzeugte und sowohl Sylvia Gollin als auch Sandra Stein in die Schranken wies. Während Dannenbergs Mannschaftsführerin Ulrike Wedde nach der langen Wettkampfpause noch mit ihrer Form haderte, überraschte Susanne Schröder bei ihrem Erfolg über die deutlich höher gehandelte Sylvia Gollin. Mit ein wenig Glück wäre für den Aufsteiger gar ein Remis möglich gewesen. Doch eben jenes Quäntchen fehlte Tanja Peters, die die Nervosität von Hollens Nummer eins Sandra Stein nicht ausnutzen konnte und trotz ihrer Aufholjagd nach einem 0:6-Rückstand mit 9:11 im fünften Satz unterlag.

Den Unterschied an diesem Nachmittag machte letztlich Hollens Noppenspielerin Rabea Grottian, die sich in allen drei Einzeln nicht die Blöße eines Satzverlustes gab. Christiane Schmidt-Rönsch könnte nach Schulterproblemen bereits in Dannenbergs nächster Partie in Falkenberg am 18. September wieder eine ernsthafte Alternative sein. „Dieser Auftritt gegen einen starken Gegner macht uns insgesamt Mut, wir freuen uns auf die kommenden Aufgaben“, blickt Dannenbergs Teambetreuer Uwe Stark bereits auf die nächsten Spiele.

Weitere Informationen

TV Falkenberg – TSV Altenbruch 7:5:

Lindemann – Hein 3:1 (11:13, 11:3, 11:1, 11:8); Linden – Carina Oldhafer 1:3 (11:13, 6:11, 11:9, 9:11); Wangenheim – Zeuke 3:0 (11:5, 12:10, 11:7); Grotheer – Loockhoff 3:1 (9:11, 11:2, 11:7, 11:6); Lindemann – Carina Oldhafer 1:3 (11:6, 7:11, 9:11, 4:11); Linden – Hein 3:1 (11:9, 11:4, 6:11, 11:5); Wangenheim – Loockhoff 3:1 (11:4, 11:7, 3:11, 15:13); Grotheer – Zeuke 2:3 (8:11, 11:6, 11:4, 9:11, 4:11); Wangenheim – Carina Oldhafer 0:3 (8:11, 9:11, 9:11); Lindemann – Loockhoff 3:2 (8:11, 7:11, 11:5, 11:9, 14:12); Linden – Zeuke 3:0 (11:7, 13:11, 11:4); Grotheer – Hein 0:3 (4:11, 6:11, 8:11)

TSV Dannenberg – TSV Hollen II 5:7:

Hubacher – Sylvia Gollin 3:0 (11:6, 11:3, 11:3); Wedde – Stein 0:3 (5:11, 2:11, 11:13); Peters – Pia Gollin 3:0 (11:5, 11:5, 11:2); Schröder – Grottian 0:3 (5:11, 8:11, 5:11); Hubacher – Stein 3:1 (8:11, 11:8, 11:2, 11:8); Wedde – Sylvia Gollin 1:3 (12:10, 9:11, 11:13, 4:11); Peters – Grottian 0:3 (4:11, 6:11, 9:11); Schröder – Pia Gollin 1:3 (13:11, 7:11, 6:11, 4:11); Peters – Stein 2:3 (10:12, 11:6, 11:4, 9:11, 9:11); Hubacher – Grottian 0:3 (7:11, 2:11, 6:11); Wedde – Pia Gollin 3:0 (12:10, 11:8, 11:9); Schröder – Sylvia Gollin 3:0 (11:3, 11:6, 13:11) FM